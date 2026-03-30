歌聲跨越半世紀 飄洋過海來團圓「台灣校園民歌50年」2026北美巡迴演唱會 現正購票中

本次校園民歌演唱會歌手陣容包括清清楚楚（吳楚楚、張明智）、侯德健、鄭怡、潘越雲、金智娟（娃娃）、葉佳修、邰肇玫、周治平、趙詠華及凃佩岑等。歡迎掃碼購票。

當年輕時熟悉的前奏再次響起，記憶總會像被輕輕打開的抽屜，種種青春回憶浮現於眼前。1970年代在台灣校園萌芽的「校園民歌運動」，即將跨越太平洋，於2026年4月在北美展開盛大的巡迴演出。本次「台灣校園民歌50年」演唱會，預計於美國多個城市舉辦11場演出，邀請海外華人一同在熟悉的歌聲中，找回那段屬於整個世代的青春記憶。

此次北美巡演的構想，源於2025年11月在台北大巨蛋舉行的「民歌50」紀念演唱會。當時匯集了74位民歌歌手同台，吸引數萬名觀眾齊聚一堂，長達七小時的演出創下了演唱會紀錄。現場觀眾從安靜聆聽演變成全場合唱的感人畫面，深深觸動了主辦單位，進而促成了將這份感動帶到世界另一端的計畫。

主辦單位美國華人票房文化傳播公司表示，對於在美國生活的華人而言，民歌不只是音樂，更是連結故鄉的重要橋梁。巡演定調為「大團圓」，象徵著過去與現在的重逢，以及文化在海外的生根與延續。

本次巡演由台北大巨蛋原班製作團隊打造，星光熠熠。其中包括清清楚楚（吳楚楚、張明智）、侯德健、胡德夫、鄭怡、潘越雲、金智娟（娃娃）、葉佳修、邰肇玫、周治平、趙詠華與凃佩岑等。演出將呈現超過三小時的民歌經典，並以「原創、原唱、原音」概念重現多首代表作品，如《月琴》《青梅竹馬》《外婆的澎湖灣》等耳熟能詳的經典曲目。此外，《龍的傳人》原作者侯德健也將親自登台演唱這首經典歌曲，成為巡演的重要亮點。

他們不僅見證了民歌的興起，也參與和見證了華語音樂從校園走向舞台百花齊放的歷程。多年過去，這些歌手的人生經歷更加豐富，而那些曾經唱過的歌，也在時間中沉澱出新的意義。不僅如此，節目還特別取得珍藏歷史畫面配合演出，並將安排神祕旅美歌手與知名美聲歌手邵孔川（Jimmy）在特定場次驚喜現身。

此次巡演特別提出「50Plus」概念，象徵五十歲是成熟與積累的階段，讓不同世代在同一首歌裡找到共鳴。值得一提的是，2026年也恰逢《世界日報》創刊五十周年，這份陪伴無數華人成長的新聞媒體與民歌文化在同一個時間點交會，象徵著兩段文化歷史的相遇與時代呼應。

「校園民歌50年」巡迴演唱會紐約場現已開放線上購票，誠邀您與家人一同在熟悉的吉他聲中重溫青春與美好歲月。

紐約巡演：4月23日（星期四）、4月24日（星期五），晚上七點於 Colden Auditorium, Reeves Ave, Flushing, NY 11367

聯繫電話：510-589-8892；購票方式：請圖中掃描二維碼。