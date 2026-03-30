近期活動
03月30日（週一）:
●水彩俱樂部
Watercolor Club
03/30, 10:30am - 12:30pm
Location: Windsor Park
03月31日（週二）:
●夏令時間手作活動－雛菊花環
Daylight Savings Craft Event：
Daisy Chains
03/31, 3pm - 5pm
Location: Forest Park
04月01日（週三）
●籃球技巧與訓練
Basketball Skills and Drills
04/01, 3:30pm - 6pm
Location: 2530 Jerome Ave.,Bronx
04月02日（週四）
●太極
Tai Chi
04/02, 10:30am – 12pm
Location: 155-06 Roosevelt Ave., Flushing
04月03日（週五）
●復活節超級尋蛋活動
Easter Super Egg Hunt
04/03, 3pm - 5pm
Location: 2180 First Ave.,New York
04月04日（週六）
●兔子夢幻樂園
Bunny Wonderland
04/04, 10:30am - 2pm
Location: 128 Pitt St.,New York
04月05日（週日）:
●春意盎然野生動物漫步
Spring has Sprung Wildlife Walk
04/05, 1pm - 2pm
Location: Springfield Park
紐約86街遊民所再起波瀾 建商運設施進建址 民眾抗議
