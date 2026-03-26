信德註冊會計師樓 精準報稅、安心節稅

資深專業曾會計師主理的「信德註冊會計師樓」從記帳到節稅，提供個人/企業財務管理的最佳服務。

專業處理各類稅務服務的「信德註冊會計師樓」（Kelly T CPA P.C.），由資深美國註冊會計師KELLY曾親自主持。多年來，曾會計師秉持熱忱與專業精神，為客戶提供細緻周到的會計服務，因而廣受各界信任與支持。身為美國會計師公會會員，她深刻理解移民在報稅 過程中的種種不易，特別提供全美各州稅務信件的免費協助處理，致力於為僑胞帶來更便捷且專業的服務體驗。

該會計師事務所提醒民眾，不論從事何種行業，應盡早完成報稅，並優先採用可加快退稅流程的電子報稅（e-file）方式。若面對複雜稅務問題或對稅法不熟悉，也建議尋求專業會計人員協助，以確保申報正確無誤。此外，事務所亦提供各類稅務與稅法相關的諮詢服務，歡迎民眾隨時聯繫了解。

曾會計師過去曾任職於美國多家大型知名企業，擁有豐富完整的學術背景與實務經驗。其會計師樓服務範圍廣泛，涵蓋個人、家庭及企業稅務申報、薪資稅處理、公司設立、財務報表編製、節稅規劃、稅務稽查應對與申辯、公司快速註冊（州府聯網當日核准）、全面會計服務及會計人才培訓等。同時，團隊能以流利的國語、粵語及英語與客戶溝通，詳盡解答各類會計與稅務問題，因此長期累積良好聲譽，深受業界與客戶肯定。

曾會計師指出，納稅人在申報時應特別留意自身職業類型，因不同職業適用的扣除項目與額度有所差異。凡涉及可扣抵的支出，例如房貸利息、辦公室租金、股票投資收益及交易時間與金額、教育費用、交通與通訊開支、醫療支出，以及廣告與行銷費用等，皆須備齊完整且清晰的憑證，並依據稅法規定如實申報。若將與工作或業務無關的支出列入扣除項目，一旦遭稽查，極可能被剔除並產生問題。

雖然商家或自營業者可申報的扣除項目較多，但若支出與收入比例明顯異常，或申報內容偏離一般行業標準，仍可能被稅務機關列為重點審查對象。

曾會計師特別提醒，以下族群屬於查稅風險較高者，在報稅時應格外謹慎，確保資料正確無誤：

• 自僱人士及經營生意者（如餐飲業、零售業）

• 影視娛樂產業及相關營業者

• 同時持有 W-2 與 1099 表格，但未申報相關商業支出者

• 獨立承包商、資訊顧問及房地產經紀

• 高收入專業人士，如律師、會計師與醫師等

此外，隨著工作型態與經濟環境的變化，納稅人亦應特別留意以下幾項情況：

• 是否在年度內領取政府補助或紓困資金

• 是否曾領取失業救濟金

• 是否從事網路交易、股票或其他投資活動

• 是否同時兼職多份工作或頻繁更換職位

上述各項收入與支出，無論是否需納稅或屬免稅範圍，皆應完整提供給會計師，包括可扣抵的項目、退稅利息（需列為收入申報）及慈善捐款等。如此不僅有助於準確計算應補或可退稅金額，也能有效降低日後發生稅務爭議或遭查核的風險。

「信德註冊會計師樓」提供多語言服務（國語、粵語、英語），諮詢專線：718-661-0725；地址：法拉盛 136-56 39th Ave, Suite 403；電子郵件：[email protected]

；手機簡訊：929-391-6120。