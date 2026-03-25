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東方遺珍即將舉辨紐約新澤西費城中國古董收購會

紐約訊
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東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)紐約和新澤西以及費城地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。
東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)紐約和新澤西以及費城地區舉辨中國古董收購會，歡迎參展。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)高價收購中國古董或藝術品， 可現場免費評估，當場付款。收矚範圍：瓷器，玉器，古代及近現代書畫，刺繡，銅器，竹木雕，景泰藍，剔紅漆器，文房用品，名酒茗茶與錢幣等。無需預約可把藏品帶到收購會，專業人員現場免費評估。如果您不方便親自攜帶藏品到現場，可聯繫專業人員預約上府估價或收購。聯繫熱線：1-800-575-5583。藏品照片請發送至：info＠orientalheritageinc.com。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)於2009年在加州註冊成立，是專業投資高品質中國古玩藝術品的公司。成立十多年來，公司長期在北美各地進行巡迴鑒定收購活動，建立了卓越的信譽，取得了廣大客戶的信任，從2016年至今，連續多年被美國商業改進局(Better Business Bureau) 評為A+企業。請登錄公司網站orientalheritageinc.com瞭解更多資訊，並可預約參加我們的收購活動。

東方遺珍(Oriental Heritage,lnc)公司顧問團隊：

葉佩蘭：著名陶瓷鑒定專家，故宮博物院研究員，陶瓷組組長。中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家。

單國強：著名書畫鑒定專家，故宮博物院研究員，宮廷部主任。中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家。

高阿申：著名瓷器青銅器鑒定專家，上海收藏協會副會長，中央電視台《藝術品投資》欄目特邀專家。

劉靜：著名雜項鑒定專家，故宮博物院研究員，中央電視台《鑒寶》欄目特邀專家。

紐約和新澤西以及費城地區舉辨中國古董收購會時間地點如下：

3/27/2026 周五

Crowne Plaza Edison

會議室: Lincoln A

地址：2055 Lincoln Hwy, Edison, NJ 08817

3/28/2026 周六

Sheraton LaGuardia East Hotel

會議室:   Topaz

地址：  135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354

3/29/2026 周日

Sheraton Tarrytown Hotel

會議室:  Terrace A

地址：  600 White Plains Rd, Tarrytown, NY 10591

4/1/2026 周三

Sheraton Valley Forge Hotel

會議室:   Frazer

地址：  480 N Gulph Rd, King of Prussia, PA 19406

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