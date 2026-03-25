君信聯合律師樓辦事思維清晰、專業專注成功

專業團隊服務客戶

美國是一個法制完善的文明社會。眾多的民事行為和商業活動均有多如牛毛的法律法規來約束。君信聯合律師樓是一家專精公司商業法，租約糾紛，破產債務，信託方面的律師樓。他們在商業談判，公司糾紛，商業租約，房東房客，破產免債等方面有著多年的經驗。

無論您是初創企業的創業者，還是經營著一家大型公司的股東或管理人士， 商業行為的發生總會遇到一些法律問題，一個專業的商業律師團隊就顯得尤為關鍵。

君信聯合律師樓在商業法律運作上有著多年的經驗， 從公司的成立到合同的制定再到糾紛的調解或仲裁直至法庭的訴訟，都能自始自終保護客戶的商業利益。具體說來，在公司註冊，合同制定及違約、商業租約的制定、債權債務、勞資合同、資產收購、企業併購，證券糾紛以及國際貿易等方面，君信聯合律師樓都經驗豐富，技高一籌。對商業法律訴訟業務的看重， 也改變了以往華人律師行幾乎不涉足重大商業訴訟領域的狀況。客戶滿意一直是他們的最終目標，君信聯合律師樓在客戶的商業發展中添磚加瓦，保駕護航。

在商業行為及生活當中，合同的違約及債務的產生也是時有發生。代表債權人時，在債務追索方案，債務人償還能力調查，申請凍結經驗獨到。而代表欠債人商業及個人債務，房貸，房租債務，信用卡債，醫療債務等各類債務時，會分析客戶個人情況在保留客戶房屋，汽車，生意等財產的基礎上為客戶爭取最有利的減債或債務免除方案。君信聯合律師樓已經成功為客戶免除數億美元的各類債務。

信託在資產保護和稅務規劃方面有眾多優勢，尤其對於有房產或財產的華人。如何防止財產被債權人討債; 如何避免在申請白卡或醫療補助時違反規定或被政府追查，如何避免在離婚官司中資產被孩子的另一半劃分走等等。所以一份個性化的信託對您的家庭至關重要。君信聯合律師樓在信託制定上經驗豐富。

多年來成功的案例無數。

思維清晰，事必躬親是君信聯合律師樓做事的方式為當事人提供優質的法律服務和爭取當事人的合法權益是公司的宗旨。因為專注，所以專業；唯其專業，所以成功。

君信聯合律師樓

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