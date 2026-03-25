我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

君信聯合律師樓辦事思維清晰、專業專注成功

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
專業團隊服務客戶
專業團隊服務客戶

美國是一個法制完善的文明社會。眾多的民事行為和商業活動均有多如牛毛的法律法規來約束。君信聯合律師樓是一家專精公司商業法，租約糾紛，破產債務，信託方面的律師樓。他們在商業談判，公司糾紛，商業租約，房東房客，破產免債等方面有著多年的經驗。

無論您是初創企業的創業者，還是經營著一家大型公司的股東或管理人士， 商業行為的發生總會遇到一些法律問題，一個專業的商業律師團隊就顯得尤為關鍵。

君信聯合律師樓在商業法律運作上有著多年的經驗， 從公司的成立到合同的制定再到糾紛的調解或仲裁直至法庭的訴訟，都能自始自終保護客戶的商業利益。具體說來，在公司註冊，合同制定及違約、商業租約的制定、債權債務、勞資合同、資產收購、企業併購，證券糾紛以及國際貿易等方面，君信聯合律師樓都經驗豐富，技高一籌。對商業法律訴訟業務的看重， 也改變了以往華人律師行幾乎不涉足重大商業訴訟領域的狀況。客戶滿意一直是他們的最終目標，君信聯合律師樓在客戶的商業發展中添磚加瓦，保駕護航。

在商業行為及生活當中，合同的違約及債務的產生也是時有發生。代表債權人時，在債務追索方案，債務人償還能力調查，申請凍結經驗獨到。而代表欠債人商業及個人債務，房貸，房租債務，信用卡債，醫療債務等各類債務時，會分析客戶個人情況在保留客戶房屋，汽車，生意等財產的基礎上為客戶爭取最有利的減債或債務免除方案。君信聯合律師樓已經成功為客戶免除數億美元的各類債務。

信託在資產保護和稅務規劃方面有眾多優勢，尤其對於有房產或財產的華人。如何防止財產被債權人討債; 如何避免在申請白卡或醫療補助時違反規定或被政府追查，如何避免在離婚官司中資產被孩子的另一半劃分走等等。所以一份個性化的信託對您的家庭至關重要。君信聯合律師樓在信託制定上經驗豐富。

多年來成功的案例無數。

思維清晰，事必躬親是君信聯合律師樓做事的方式為當事人提供優質的法律服務和爭取當事人的合法權益是公司的宗旨。因為專注，所以專業；唯其專業，所以成功。

君信聯合律師樓

電話： 212-965-8661 皇后區地址： 38-08 Union Street, Suite 9D, Flushing, NY11354需預約

電話： 212-965-8686， 華埠地址： 曼哈頓百老匯401號409室

上一則

多名機師早警告 促拉瓜地亞機場「做點什麼」

下一則

紐約市推小班制有挑戰 教育總監：9月前達標非常困難
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

報稅續篇／「稅務減免」 7徵兆防詐騙

報稅續篇／「稅務減免」 7徵兆防詐騙
地產投資／外國人買房 如何持有學問大

地產投資／外國人買房 如何持有學問大
北卡客家同鄉會新春聯歡 邀律師談財產傳承

北卡客家同鄉會新春聯歡 邀律師談財產傳承
陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
華裔居民喻先生於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住。圖為涉案房屋。(受訪者提供)

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

2026-03-23 20:16
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16
空管錄音顯示，拉瓜地亞機場事故很可能是管制員錯誤發出矛盾指令所致。(美聯社)

拉瓜地亞空管員疑發布矛盾指令 飛機與消防車同時進跑道

2026-03-23 14:09

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...