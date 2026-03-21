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美國中華愛心基金會5/2舉辦雙年度慈善晚宴

紐約訊
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出席美國中華愛心基金會雙年度慈善晚宴新聞發佈會的董事成員。
出席美國中華愛心基金會雙年度慈善晚宴新聞發佈會的董事成員。

美國中華愛心基金會（CAF）日前在法拉盛舉行發佈會宣布雙年度慈善晚宴訂於5月2日(星期六)在皇后區可樂娜公園的Terrace on the Park舉行，今年主題名為「一個凝聚願景社群與長遠影響力的夜晚」，歡迎支持美國中華愛心基金會慈善事業的各界人士共襄善舉買座和贊助活動。

美國中華愛心基金會（原美國中華愛滋病基金會）成立於2003年，總部位於紐約的501（c）（3）非牟利公益團體。從成立之初在河南建立兒童中心、在中國農村資助圖書館，到四川大涼山資助為成千上萬的愛滋、貧困兒童完成中學教育。美國中華愛心基金會是一個二十餘年來始終致力於扶持弱勢群體 — 如今，這一使命在更近的地方延續，通過提供教育、研討會、獎學金、領導力培養及實習機會，促進學術卓著、職業發展和健康成長，賦能亞裔美國青年。

基金會董事主席方莉娜，共同會長蔡艷玲、王元聰，委員劉玉清、陳永杰及前主席Robert Crupi等先後就過去一年的項目成果，重點介紹組織擴大亞裔美國人社區服務範圍的願景。雙年度慈善晚宴，當晚還頒發年度優秀學生獎學金，今年名額由過去的六名增至九名，以鼓勵更多品學兼優的學生努力向學。美國中華愛心基金會雙年度慈善晚宴買座及贊助詳情請瀏覽網頁:www.chinaaidsfund.org。

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