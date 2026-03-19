紐約市老齡事務局 照顧者計畫

「您照顧他們，我們照顧您」 紐約市老齡事務局提供照顧者資源和聯繫方式。

許多紐約市 民肩負著額外的責任，例如照顧親人或需要更多支持和關注的人。照顧工作可能包括跑腿辦事、準備餐點、協調安排醫療預約、收取郵件、支付帳單等等。這些瑣事會給我們的生活帶來壓力，因此需要額外的支持。紐約市老齡事務局（NYC Aging）的照顧者計畫提供各種資源和項目來提供協助。

據估計，紐約市有130萬家庭照顧者，而且這個數字還在持續增加中。其中許多是女性或老年人，她們每週至少提供30小時的照顧，同時還要在外工作。紐約市老齡化機構與全市各地的社區組織合作，提供包括以下方面的專業護理：

1.資訊與轉介：提供其他資源，以幫助照顧者及其照顧的對象。

2.長期照護規劃：獲得醫療保險 和其他社會計畫的支持。

3.互助小組：透過面對面、線上或電話方式，向其他家庭照顧者學習並獲得支持。

4.諮詢：指導並告知照顧者決策，並提供情感支持和傾聽。

5.訓練：透過面授或線上方式學習有助於您作為照顧者掌握相關資訊。

6.喘息照顧：讓照顧者從照顧責任中得到休息。例如，居家照顧、成人日間照顧服務、課後活動或日間營地，以及線上活動等。

7.為照顧者提供的經濟援助有限，用於支付相關費用，例如獲取輔助設備（包括醫療警報系統）、有限的房屋改造和護理用品。

8.照顧者有責任尋求支持，並學習如何在日常生活中融入自我關懷。

需進一步了解Aging Connect 熱線 212-AGING-NYC (212-244-6469)，或上網：https://www.nyc.gov/site/dfta/services/find-help.page找到您附近最近的照顧者項目。如果您是親屬照顧者，您也可以使用紐約州 的親屬導航服務https://www.nysnavigator.org/ 來了解更多可用的服務資訊。

據估計，紐約市有130萬個家庭照顧者，他們每天都在默默地照顧親人，卻往往沒有意識到自己是照顧者，或不知道可以獲得哪些幫助。由紐約市老齡服務中心（NYC Aging）發起的「您照顧他們，我們照顧您」（You Care for Them, We Care for You）活動旨在展現日常照護的點滴，並鼓勵人們尋求幫助。紐約市老齡服務中心提供資訊、福利諮詢、訓練、互助小組和臨時照顧服務，為照顧者提供臨時照顧和喘息服務。如需了解更多關於紐約市老齡服務中心照顧服務和支援的信息。

此外，老齡事務局另提供「社會成人日托」：這項計畫可以為家庭照顧者提供喘息的機會。它面向需要日常生活活動協助的老年人，提供社交、監督、照顧、個人照護和營養方面的支持，並創造一個結構化的環境。大多數成人日間照顧中心為私人機構，需要醫療補助（Medicaid）或由家庭直接支付費用。要尋找由紐約市老齡事務部資助的社會成人日間照顧項目，請上網: https://www.nyc.gov/assets/dfta/downloads/pdf/services/List-of-Discretionary-SADS.pdf

「您照顧他們，我們照顧您」 紐約市老齡事務局提供照顧者資源和聯繫方式。

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