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紐約幼獅青少年管弦樂團 21日周六舉辦方秀蓉老師紀念音樂會

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紐約幼獅青少年管弦樂團謹訂於3月21日舉行方秀蓉老師（見圖）紀念音樂會。
紐約幼獅青少年管弦樂團謹訂於3月21日舉行方秀蓉老師（見圖）紀念音樂會。

紐約幼獅青少年管弦樂團(YOUTH ORCHESTRA, CYCNY)謹訂於3月21日(周六)下午3時半舉行方秀蓉老師紀念音樂會，地點在法拉盛紐約臺灣會館，免費入場，敬請各界踴躍出席聆賞。

1998年起，方秀蓉老師接掌該樂團團務，並擔任樂團藝術總監。該團每年固定於六月中旬在林肯中心舉辦年度音樂會，年底又在皇后區M.S. 158舉辦耶誕音樂會，是為社區兩大音樂盛事。方老師長期操持樂團日常事務，培育了為數眾多的華裔音樂人材。然而可歎的是長才未盡，方老師即蒙主寵召，因病於2026年1月4日周日安詳離世，享年七十八歲。

該團師生、家長以及社區人士為了表達對方老師的無限哀思與不捨情懷，特別舉辦音樂會以表紀念。此次節目排定演出（一）馬斯卡尼作品---間奏曲選自歌劇《鄉村騎士》（二）安德魯‧洛伊德‧韋伯作品「回憶」，選自音樂劇《貓》（三）儒勒‧馬斯奈作品「美樂迪」（四）布格繆勒所作「天使的和諧」（五）貝多芬作小提琴奏鳴曲《春》第一樂章（六）鄧雨賢/ 李哲藝編曲「望見春風」（七）莫札特作12首二重奏作品487, 第1, 2與5號 小提琴和中提琴（八）巴赫作G弦之歌、羊群可以安然吃草（九）恩尼奧‧莫利克奈作新天堂樂園《愛的主題曲》（十）拉赫曼尼諾夫作奏鳴曲，為大提琴與鋼琴g小調作品19號, 第三樂章, 行板（十一）約瑟夫‧科馬斯/ 陳一涵編曲的「秋葉」（十二）鄧雨賢/ 陳一涵編曲的「雨夜花」（十三）久石讓/ 崔翰率編曲的「那個夏天和人生的旋轉木馬」（十四）蕭泰然作曲的「來自福爾摩莎的天使」（十五）鄧雨賢/ 若松正司編曲的「望春風」。

2026年還將推出的樂團活動尚有5月16日（周六）下午1時，在臺灣會館舉行另一場音樂會。今年該樂團在臺灣會館的演出邁入第十個年頭，意義不凡，歡迎免費到場聆賞。樂團的年度大戲---林肯音樂會，訂於6月13日（周六）下午7時半在曼哈頓林肯中心愛麗絲．塔莉廳演出，憑票入場。這次林肯中心音樂會是從2002年開始的第22次年度大型音樂會，估且不計林肯中心歷經一次整修以及兩次疫情期間的停擺，樂團曾三度不得已中斷林肯中心的表演。

臺灣會館音樂會舉行地點： 137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。幼獅樂團刻在招募2025-26年團員，對象為已會演奏至少一項管弦樂器，並年滿10-18歲的學生。平日樂團練習地點在皇后區貝賽地段158初中（Marie Curie M.S. 158）。欲知更多樂團活動，請上網: YouthOrchestra.com或電郵： [email protected]，洽詢行政總監張俊生（Chunsheng Jason Chang），電話： 347-306-2511；行政總務黃馨儀（Hsinyi Samantha Huang)，電話： 347-596-5996。

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