四海劇社56週年新作《原美人生》三月底紐約震撼公演

四海劇社56週年新作《原美人生》3月28日起公演七場，座位有限訂票從速。

走過超過半世紀的藝術歲月，紐約華埠傳奇劇團「四海劇社」（Four Seas Players）將於三月底在亨利街藝術中心（Abrons Arts Center）帶來原創舞台劇《原美人生》。該劇是編劇李強繼《長夜無荒》、《武林第一神經鳳》及《舞台上總有燦爛的陽光》後的最新創作，由李強與盧詠珊聯合執導，演出陣容包括黃紀茜、盧詠珊、盧元龍、程慧珊、倪斯聰、李秀芳、黃敏慧。

《原美人生》講述一對夫婦為追求完美的生活與婚姻，報名參加名為「完美人生」的革命性人工智能 系統。該系統承諾帶來確定性、完美契合度與永恆的愛。然而，系統非但未能修復他們的關係，反而逐一掀開塵封的記憶、未解的衝突與未竟的功課。隨著人工智能回溯、分析並重建兩人的過去，這對夫妻被迫直面一個殘酷的真相：若不正視自己一直在逃避的，所謂完美終究無法讓他們向前。全劇以黑色幽默與深刻情感探討愛情、選擇與責任，並拋出一個核心叩問：親密關係能否臻至極致？若不先正視人性的種種複雜，未來是否仍有可能？

編劇及導演李強的創作橫跨舞台劇、電影與舞蹈劇場，長期關注身份、記憶與歸屬感等主題，尤其聚焦亞裔社群的日常生活與奮鬥。多年從事美國新聞節目製作，相關作品曾獲艾美獎及皮博迪獎肯定；新聞工作培養了他細膩的人物觀察力，使其創作更注重情感真實與人物內心世界。舞台作品包括《扶桑過客》、《色》、《從心出發》、《相》、《等待》、《長夜無荒》、《武林第一神經鳳》及《舞台上總有燦爛的陽光》，題材涵蓋亞裔家庭、身份認同與自我接納。他亦曾與香港城市當代舞蹈團合作，創作舞蹈劇場作品《小龍三次方》（2018）與《我的運動會》（2025），結合戲劇敘事與舞蹈，探索友情、堅持與成長。此外，他定期主持故事創作工作坊，鼓勵創作者從自身文化與生活經驗出發，發掘並分享屬於自己的故事。

談及創作《原美人生》的動機，李強說：「為什麼想寫這個劇本？其實出於一個好奇：為什麼愛情這麼難，大家卻還是願意前仆後繼？這也跟我自己的經歷有關。年輕時總以為只要找對人，一切難題都會迎刃而解；後來才發現，生活充滿了不完美的碎片。我意識到愛情並非一個完整的答案，它更像是一件得慢慢練習、甚至得先走錯幾步路才能學會的事。」

聯合導演盧詠珊是劇團資深成員，演而優則導，過往執導作品包括《胖侶》、《失禮·死人》、《神探天才影帝のSuspect F》及《入錯廚房上錯牀》。談到今次排練的感受，她說：「劇本在排練中不斷進化，演員們在有限時間內，努力從文字裡掏出角色的聲音。這是一場關於真實與虛幻的實驗—模糊的界線讓演員切換時偶爾失焦、鬧出笑話，卻也正是在這些『混亂』之中，我們捕捉到了最真實的戲劇瞬間。」

是次演出以粵語呈獻，附中英文字幕，共演出七場：

3月28日（星期六）下午3時及晚上7時

3月29日（星期日）下午3時

4月3日（星期五）晚上8時

4月4日（星期六）下午3時及晚上7時

4月5日（星期日）下午3時

現場票價$25，早鳥優惠$20，長者優惠$12。座位有限為免向隅，敬請從速預購。查詢請致電 (718) 831-1998，網上購票及詳情請瀏覽：fourseasplayers.org。