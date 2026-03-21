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飛躍皇后皮膚專科引進新世代XERF緊膚技術　 打造安全無創年輕肌膚

紐約訊
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XERF緊膚技術介紹
XERF緊膚技術介紹

飛躍皇后皮膚專科黃莉雯醫師，為美國皮膚科學院院士，曾任康乃爾醫學院講師及史隆凱撒琳癌症中心主治醫師，現於艾姆赫斯特醫院與西奈山醫院服務，長年深耕皮膚專科領域，致力為大紐約地區僑胞提供專業且安全的醫療美容服務。診所多年來持續引進先進儀器與治療技術，協助患者改善各類皮膚問題，重拾健康光澤與自信風采。

近期診所全新引進新世代結構化緊膚技術XERF，為全球首創多頻單極射頻療程，可同時作用於肌膚淺層、中層與深層，全面啟動膠原蛋白再生機制，由內而外重塑肌膚結構，達到緊緻提拉、淡化細紋與改善臉部及頸部鬆弛等效果。療程採用先進冷卻與脈衝能量控制系統，過程溫和舒適，無需麻醉或注射，術後亦無恢復期，完成治療後即可恢復日常生活，為忙碌族群提供安全便利的新選擇。

XERF療程時間約三十至六十分鐘，依個人膚況與需求量身調整，多數患者在治療後即可感受肌膚緊實度提升，並於數週至數月間持續呈現自然改善效果。此技術適用各種膚質，全年皆可進行，安全性亦獲臨床研究支持。

除緊膚療程外，黃莉雯醫師團隊亦提供換膚、除疤、去斑、除毛、除皺、微血管治療、多汗症及白癜風、牛皮癬、濕疹等皮膚疾病診療服務，結合醫學專業與尖端科技，為患者打造完整肌膚照護方案。

飛躍皇后皮膚專科於長島曼哈塞特及法拉盛均設有診所。長島地址為1615 Northern Blvd., Suite 400, Manhasset, NY 11030，電話516-472-7546；法拉盛地址為136-20 38th Ave., 7I（飛越皇后大樓7樓），電話718-886-7546。院方表示，未來將持續引進國際前沿醫美科技，提供更安全有效的專業服務，協助更多民眾展現健康自信的亮麗肌膚。

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