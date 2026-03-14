當代舞台劇《Chinese Republicans-華裔共和黨》紐約揭幕 深入刻畫亞裔女性在職場的權力博弈與道德抉擇

年度劇場盛事-《Chinese Republicans-華裔共和黨》，口碑熱烈，不容錯過。

在曼哈頓永不熄滅的霓虹燈火下，一場關於權力、身份與世代隔閡的職場風暴正在外百老匯上演。由新銳劇作家 Alex Lin 創作、金獎導演 Chay Yew 執導的全新力作 Chinese Republicans，目前正於紐約 46 街的 Laura Pels Theatre（Harold and Miriam Steinberg Center for Theatre）熱烈展演中。這部作品以犀利的視角與極具節奏感的對白，大膽挑戰了社會對於亞裔女性及成功定義的既有想像。

《Chinese Republicans-華裔共和黨 》的故事背景設定在競爭最激烈的紐約高階金融圈。劇情核心圍繞著三位事業有成的亞裔職場女性展開，她們每個月固定聚餐，透過這場精緻的「權力午餐」交換情報、慶祝勝利，並鞏固彼此在男性主導世界中的盟友關係。然而，這份看似穩固的平衡，在一名 24 歲、剛入行的職場新人 Katie 加入後，開始出現了裂痕。

Katie 充滿抱負、思想敏捷，就像是這群前輩們年輕時的縮影。為了引導這位潛力後輩，三位女性試圖將自己多年來在企業叢林中領悟出的「生存法則」傾囊相授。但在這個過程中，她們卻不自覺地陷入了自我懷疑：為了攀登這座名為「成功」的企業雲梯，她們究竟拋棄了多少自我的本色？又付出了多大的道德代價？

本劇並非單純的職場鬥爭，它更深層地探討了「傳承」的意義——當上一代女性辛勤為後輩開拓道路時，她們傳承下去的是智慧，還是某種被扭曲的價值觀？

劇作家 Alex Lin 在這部作品中展現了對當代社會議題的敏銳觀察。劇名「Chinese Republicans-華裔共和黨」本身即帶有強烈的象徵意義，隱喻了在保守的政治與企業體系中，亞裔群體如何試圖融入、甚至試圖掌控權力中心的掙扎。

劇中角色不僅要面對職場中無所不在的「性別偏見」，更要處理身為少數族裔所背負的期待與模範少數的標籤。本劇深刻展現了亞裔女性在打破「竹子天花板」（Bamboo Ceiling）時所面臨的隱形困境，以及她們在追求個人野心的過程中，如何平衡與原生家庭、文化傳統之間的緊張關係。

本劇的製作水準堪稱當代頂尖。導演 Chay Yew 以其善於捕捉細膩情感與社會矛盾的功力，將整部戲處理得節奏明快且富有張力。舞台設計 Wilson Chin 巧妙地利用空間感，將辦公室與餐廳轉化為充滿冷冽現代感的博弈場景，配合 Jeanette Oi-Suk Yew 的燈光調度與 Hana Kim 具震撼力的影像投影，完美還原了曼哈頓金融區那種高壓且迷人的氛圍。

演員陣容更是本劇的一大亮點。由 Jennifer Ikeda、Ben Langhorst、Jully Lee、Jodi Long 以及 Anna Zavelson 組成的強大卡司，賦予了角色豐富的層次。特別是幾位女主角之間的對手戲，從彼此提攜到笑裡藏刀的針鋒相對，精彩的演技讓觀眾如臨其境，感受那種表面優雅、實則暗潮洶湧的職場張力。

雖然《Chinese Republicans-華裔共和黨》以亞裔角色為核心，但其探討的主題——野心、選擇、後悔與自我定義——卻是跨越文化與族裔的普世價值。無論是剛入職場的年輕人，還是已在專業領域深耕多年的資深人士，都能在劇中看見自己的影子。本劇成功地提出了一個現代人共同的課題：在追求社會認可的成功時，我們如何保持靈魂的完整？

這部戲劇不僅是視覺上的享受，更是一場心靈上的對話。它邀請觀眾走進劇場，在歡笑與震撼中，重新審視我們所處的時代與每個人所做的生命抉擇。

《Chinese Republicans-華裔共和黨》將持續演出至 2026 年 4 月 5 日，這是一場不容錯過的年度劇場盛事，誠摯邀請您走入劇場，一同見證這部關於野心、勇氣與自我認同的動人篇章。由於口碑熱烈，部分熱門時段票券已剩餘不多，建議有興趣的觀眾提早訂票。演出地點： Laura Pels Theatre, 111 West 46th Street, New York, NY 10036 購票官網： 請造訪 Roundabout Theatre Company