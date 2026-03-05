我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

賓州金鋒大賭場 祥獅獻瑞喜迎馬年 爆竹鑼鼓財神到 駿馬奔騰躍金錢

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓州金鋒大賭場日前慶祝農曆新年，祥獅采青獻瑞，財神幸運紅包大放送，爆竹、鑼鼓聲中喜迎馬年。
賓州金鋒大賭場日前慶祝農曆新年，祥獅采青獻瑞，財神幸運紅包大放送，爆竹、鑼鼓聲中喜迎馬年。

位於賓州伯利恆(Bethlehem)的金鋒大賭場(Wind Creek Bethlehem)，於上周舉行新春賀年博彩慶祝儀式，現場請來醒獅團慶祝2026農曆新年到來，在爆竹鑼鼓聲中，祥獅采青賀新歲，開啟馬年新運勢，現場喜氣洋洋，熱鬧非凡。

馬躍龍騰開勝局 財源滾滾啟榮景。慶祝儀式當天，祥獅在賭場廣場采青博彩後，進入賭場內，將新年好運勢及熱鬧的氣氛帶給眾家博弈客，並有財神爺發送幸運紅包。許多博弈客爭相索取，博好彩、沾喜氣。現場充滿鑼鼓聲、歡笑聲、輪盤聲、骰子聲、贏錢歡呼聲，聲聲祝願人人新的一年鴻運當頭，財源滾滾，盆滿缽滿。

金鋒大賭場是一家結合博弈、休閒、購物消費於一體的度假中心，提供超過3,000部尖端老虎機，面額從1分到100美元不等。場內設有約200張賭桌遊戲，包括21點、輪盤、百家樂及多種撲克玩法。此外，還有一個設有26張桌子的專業免菸撲克室及體育投注區（Sportsbook），透過現場或線上下注，為自己心愛的球隊加油，添加博弈的樂趣。

在休閒方面，該賭場AAA四顆鑽石級的旅館，兩棟樓有超過550間房，配備舒適豪華頂級床、名家設計個人化衛浴設備、免費高速上網服務，還有男女老少都喜愛的購物中心，為到訪者打造一個暫離喧囂的世外桃源。美食區內提供從高級料理到快速輕食的多樣選擇，有Chop House at Wind Creek高端美式牛排館，提供USDA Prime等級牛排與精緻海鮮；Urban Table現代美式餐廳，適合家庭聚餐或商務午餐；Chopstick(陸羽軒)以主打傳統與創新兼具的亞洲料理；Bethlehem Barrel & Drafthouse在2025年新開幕，提供賓州在地精釀啤酒、威士忌與升級版酒吧美食；美食廣場 (The Market)內包含Starbucks、披薩、漢堡及壽司等快餐供選擇。

新春期間可以到金鋒大賭場小試手氣，也可利用周末時光帶全家到賓州郊外的伯利恆，該賭場附近有許多適合家庭出遊的景點，包括：Dorney Park 水上主題樂園、Crayola Experience (蠟筆工廠)、可探索地底鐘乳石和地下河的Lost River Caverns和世界知名的吉他產地-馬丁吉他工廠 (C.F. Martin & Co. Factory)等地。遠離令人心煩氣躁的都市生活，小住幾天沉澱心情，為新的一年展開新的氣象。

該賭場東方市場部每年新年期間都會舉辦新春賀年博彩慶祝儀式，將農曆新年熱鬧非凡、喜氣洋洋及鴻運連連的氣勢帶給美國社會。金鋒大賭場(Wind Creek Bethlehem)地址：777 Wind Creek Blvd., Bethlehem, PA 18015，中文服務專線：484-777-7273。有關賭場詳細信息、預訂會議、婚禮場地、預約酒店及演唱會信息，請瀏覽該賭場官網：www.windcreek.com。

世報陪您半世紀

上一則

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

下一則

慶祝元宵 議員高德曼訪人瑞中心
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

金馬賀歲~情滿費城 大費城僑學界馬年新春團拜會隆重舉行

金馬賀歲~情滿費城 大費城僑學界馬年新春團拜會隆重舉行
紐約雲頂世界發牌員學校招生 免費培訓助考照 薪高福利優

紐約雲頂世界發牌員學校招生 免費培訓助考照 薪高福利優
Palms Casino Resort 春節壓軸大獎Porsche名車

Palms Casino Resort 春節壓軸大獎Porsche名車
金馬奔騰賀新歲康州金神大賭場 2026 馬年新春慶典

金馬奔騰賀新歲康州金神大賭場 2026 馬年新春慶典

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
涉及盜取紐約長島失蹤華人夫婦銀行帳戶中逾280萬元資金的案件再有新進展。圖為失蹤的華人夫婦。(納蘇郡警局提供)

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

2026-02-27 14:20

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成