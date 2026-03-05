賓州金鋒大賭場 祥獅獻瑞喜迎馬年 爆竹鑼鼓財神到 駿馬奔騰躍金錢

賓州金鋒大賭場日前慶祝農曆新年，祥獅采青獻瑞，財神幸運紅包大放送，爆竹、鑼鼓聲中喜迎馬年。

位於賓州伯利恆(Bethlehem)的金鋒大賭場(Wind Creek Bethlehem)，於上周舉行新春賀年博彩慶祝儀式，現場請來醒獅團慶祝2026農曆新年到來，在爆竹鑼鼓聲中，祥獅采青賀新歲，開啟馬年新運勢，現場喜氣洋洋，熱鬧非凡。

馬躍龍騰開勝局 財源滾滾啟榮景。慶祝儀式當天，祥獅在賭場廣場采青博彩後，進入賭場內，將新年好運勢及熱鬧的氣氛帶給眾家博弈客，並有財神爺發送幸運紅包。許多博弈客爭相索取，博好彩、沾喜氣。現場充滿鑼鼓聲、歡笑聲、輪盤聲、骰子聲、贏錢歡呼聲，聲聲祝願人人新的一年鴻運當頭，財源滾滾，盆滿缽滿。

金鋒大賭場是一家結合博弈、休閒、購物消費於一體的度假中心，提供超過3,000部尖端老虎機，面額從1分到100美元不等。場內設有約200張賭桌遊戲，包括21點、輪盤、百家樂及多種撲克玩法。此外，還有一個設有26張桌子的專業免菸撲克室及體育投注區（Sportsbook），透過現場或線上下注，為自己心愛的球隊加油，添加博弈的樂趣。

在休閒方面，該賭場AAA四顆鑽石級的旅館，兩棟樓有超過550間房，配備舒適豪華頂級床、名家設計個人化衛浴設備、免費高速上網服務，還有男女老少都喜愛的購物中心，為到訪者打造一個暫離喧囂的世外桃源。美食區內提供從高級料理到快速輕食的多樣選擇，有Chop House at Wind Creek高端美式牛排館，提供USDA Prime等級牛排與精緻海鮮；Urban Table現代美式餐廳，適合家庭聚餐或商務午餐；Chopstick(陸羽軒)以主打傳統與創新兼具的亞洲料理；Bethlehem Barrel & Drafthouse在2025年新開幕，提供賓州在地精釀啤酒、威士忌與升級版酒吧美食；美食廣場 (The Market)內包含Starbucks、披薩、漢堡及壽司等快餐供選擇。

新春期間可以到金鋒大賭場小試手氣，也可利用周末時光帶全家到賓州郊外的伯利恆，該賭場附近有許多適合家庭出遊的景點，包括：Dorney Park 水上主題樂園、Crayola Experience (蠟筆工廠)、可探索地底鐘乳石和地下河的Lost River Caverns和世界知名的吉他產地-馬丁吉他工廠 (C.F. Martin & Co. Factory)等地。遠離令人心煩氣躁的都市生活，小住幾天沉澱心情，為新的一年展開新的氣象。

該賭場東方市場部每年新年期間都會舉辦新春賀年博彩慶祝儀式，將農曆新年熱鬧非凡、喜氣洋洋及鴻運連連的氣勢帶給美國社會。金鋒大賭場(Wind Creek Bethlehem)地址：777 Wind Creek Blvd., Bethlehem, PA 18015，中文服務專線：484-777-7273。有關賭場詳細信息、預訂會議、婚禮場地、預約酒店及演唱會信息，請瀏覽該賭場官網：www.windcreek.com。