馬躍金神慶新春！最強室內賀歲慶典，與您共創萬象更新的 2026

康州金神大賭場迎來一年一度的「財神醒獅賀歲」慶祝活動，歡迎大家參加。

2026 馬年開春，準備好迎接好運了嗎？2月22日（大年初六），康州金神大賭場將震撼推出一年一度的「財神醒獅賀歲」巨獻！這不僅是美東最具代表性的室內農曆新年慶祝活動，更是一場融合文化傳統與頂級娛樂的節慶盛宴。

週末娛樂巔峰：歡慶不只一天！2月21日（週六）晚間，情歌王子杜德偉將在金神體育館火熱開唱，邀您在勁歌熱舞中迎接新年，拉開整個週末新年慶祝的帷幕。

週日財神駕到福滿金神： 週日中午12時，財神爺將親臨名店街，為您大派紅包，傳遞新春財氣與福氣！絕美共慶： 氣質非凡的「美國華裔小姐」將同時優雅亮相，與現場嘉賓合影留念，記錄這溫馨燦爛的時刻。

週日醒獅賀歲震天爆竹： 體驗最道地的年節儀式！Sun Patio大廳將舉行醒獅爆竹賀歲活動。金神大賭場管理高層將親自為醒獅點睛，同時賭場在室外亦會燃放新年炮竹驅惡辟邪，迎來新的一年好運到。隨後獅隊還會在賭場各廳及名店街遊行，向店家及客人拜年，為金神注入濃厚年味，讓濃厚的春節氣氛瀰漫每一個角落。

2026 年金神馬年新春慶典將以多元精彩的活動內容，陪伴賓客迎接嶄新的一年。金神大賭場誠摯邀請賓客與家人朋友一同前來，共度喜慶新春，祈願馬年萬事如意、財源廣進。

更多活動具體詳情請瀏覽金神中文網站mohegansun.com/888，小紅書關註@康州金神MoheganSun，微博關註@mohegansun金神，或致電亞洲市場部貴賓免費熱線：1.877.999.9977。

隸屬於金神娛樂集團，金神大賭場是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光點之一。金神大賭場 坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館，包括一個有 10,000 個座位的舞台。金神大賭場前往紐約、波士頓、哈特福德和普羅維登斯十分便利，距離 Mystic Country 的博物館、古董店和海濱 僅15 分鐘路程。如要獲取更多資訊，請致電 1.888.226.7711 或造訪 mohegansun.com。請在 Facebook 上加入，透過@mohegansun 在 X 和 Instagram 追蹤，在 YouTube 上觀看我們的影片，在Snapchat 上查找用戶名 MoheganSun 關注。

觀光 春節

