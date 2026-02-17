2026年中山醫紐約理事會年會成功舉行

2026年中山醫紐約理事會年會圍繞四項主要議題，氣氛熱烈而務實。

立春剛過，廣州中山醫紐約校友會年度理事會議於2026年2月7日在法拉盛 避風塘酒家隆重舉行。

本次會議由紐約分會朱子超終身總顧問和紐約分會上任會長梁衛寧醫生共同主持。會議圍繞四項主要議題展開，氣氛熱烈而務實。

首先，紐約分會現任會長鄧瑞兒醫生作年度工作彙報。她回顧了過去一年紐約分會忙碌而充實的歷程：幾乎月月都有活動，成果豐碩。從組織本地校友，聯誼、年度年會、假日出遊、中秋月餅、到參與校友們的紅白等事；從接待母校領導來美考察，到朱子超總顧問代表美東校友會感謝疫情 期間對美東地區的大力支持的中大校友們，還有組團回訪母校並參加百年校慶盛典；此外，校友會積極投身本地僑團體育賽事，不僅承擔紐約每年“台山杯”和“江門杯”兩場乒乓球比賽的裁判團工作，還派隊參賽，年年斬獲佳績。樁樁件件，潤物無聲地溫暖著紐約校友的心田，也緊緊維繫著與母校的深厚情誼。

隨後，美東校友會孫茵會長由衷感謝每一次活動中義工校友們的無私奉獻與辛勤付出；梁衛寧前會長分享了自己為校友會積極拉贊助的種種努力與心得；朱子超總顧問則重點介紹兩件大事：一是年刊編輯工作已正式啟動，誠摯呼籲各位校友踴躍投稿並協助募集贊助；二是向大家透明彙報了校友會的財務狀況。資深理事王媛女士還熱情分享了如何籌辦校友會文藝表演的經驗，以及發掘、培養更多優秀人才的寶貴建議。

接下來，新晉理事譚妙娜、馬娟妹、趙桂玉、林曦、謝媛麗五位校友依次自我介紹。他們紛紛表示，將不忘初心，更加精進地為校友會服務。這股年輕新鮮的血液，為校友會注入了更多活力與朝氣！

第三項議題是新一年的工作規劃。各位理事踴躍獻計獻策，初步敲定兩大重頭活動：2026年度大會暨第九屆美東理事會成立大會定於5月2日在布魯克林新鳳凰城盛大召開；5月25日老兵紀念日，組織大家前往西點軍校 春遊，寓教於樂，共敘情誼。

第四項議題為美東分會換屆選舉推舉理事候選人。紐約分會共有25位理事，本次實到16人，請假9人中8人提前委託他人代投或已提前通過網絡選舉，1人棄權。經民主選舉，最終產生以下十位理事作為候選人，參與美東總會換屆選舉：梁衛寧、朱子超、鄭漢彬、肖培英、鄧瑞兒、孫茵、肖永紅、黃莉文、伍暉、張濤濤。

特別值得一提的是本次活動費用由AbbVie Pharmaceutical Company慷慨贊助，由前會長梁衛寧醫生成功募集。