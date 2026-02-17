我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

2026年中山醫紐約理事會年會成功舉行

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年中山醫紐約理事會年會圍繞四項主要議題，氣氛熱烈而務實。
2026年中山醫紐約理事會年會圍繞四項主要議題，氣氛熱烈而務實。

立春剛過，廣州中山醫紐約校友會年度理事會議於2026年2月7日在法拉盛避風塘酒家隆重舉行。

本次會議由紐約分會朱子超終身總顧問和紐約分會上任會長梁衛寧醫生共同主持。會議圍繞四項主要議題展開，氣氛熱烈而務實。

首先，紐約分會現任會長鄧瑞兒醫生作年度工作彙報。她回顧了過去一年紐約分會忙碌而充實的歷程：幾乎月月都有活動，成果豐碩。從組織本地校友，聯誼、年度年會、假日出遊、中秋月餅、到參與校友們的紅白等事；從接待母校領導來美考察，到朱子超總顧問代表美東校友會感謝疫情期間對美東地區的大力支持的中大校友們，還有組團回訪母校並參加百年校慶盛典；此外，校友會積極投身本地僑團體育賽事，不僅承擔紐約每年“台山杯”和“江門杯”兩場乒乓球比賽的裁判團工作，還派隊參賽，年年斬獲佳績。樁樁件件，潤物無聲地溫暖著紐約校友的心田，也緊緊維繫著與母校的深厚情誼。

隨後，美東校友會孫茵會長由衷感謝每一次活動中義工校友們的無私奉獻與辛勤付出；梁衛寧前會長分享了自己為校友會積極拉贊助的種種努力與心得；朱子超總顧問則重點介紹兩件大事：一是年刊編輯工作已正式啟動，誠摯呼籲各位校友踴躍投稿並協助募集贊助；二是向大家透明彙報了校友會的財務狀況。資深理事王媛女士還熱情分享了如何籌辦校友會文藝表演的經驗，以及發掘、培養更多優秀人才的寶貴建議。

接下來，新晉理事譚妙娜、馬娟妹、趙桂玉、林曦、謝媛麗五位校友依次自我介紹。他們紛紛表示，將不忘初心，更加精進地為校友會服務。這股年輕新鮮的血液，為校友會注入了更多活力與朝氣！

第三項議題是新一年的工作規劃。各位理事踴躍獻計獻策，初步敲定兩大重頭活動：2026年度大會暨第九屆美東理事會成立大會定於5月2日在布魯克林新鳳凰城盛大召開；5月25日老兵紀念日，組織大家前往西點軍校春遊，寓教於樂，共敘情誼。

第四項議題為美東分會換屆選舉推舉理事候選人。紐約分會共有25位理事，本次實到16人，請假9人中8人提前委託他人代投或已提前通過網絡選舉，1人棄權。經民主選舉，最終產生以下十位理事作為候選人，參與美東總會換屆選舉：梁衛寧、朱子超、鄭漢彬、肖培英、鄧瑞兒、孫茵、肖永紅、黃莉文、伍暉、張濤濤。

特別值得一提的是本次活動費用由AbbVie Pharmaceutical Company慷慨贊助，由前會長梁衛寧醫生成功募集。

2026年中山醫紐約理事會年會圍繞四項主要議題，氣氛熱烈而務實。
2026年中山醫紐約理事會年會圍繞四項主要議題，氣氛熱烈而務實。

世報陪您半世紀

法拉盛 疫情 西點軍校

上一則

佛光山紐約道場公布馬年新春系列活動 邀民眾回寺祈福

下一則

福清同鄉會「喜迎馬年新春」團拜 為耆老送暖
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

穆斯林移民馬驫 半生出走 落定紐約

穆斯林移民馬驫 半生出走 落定紐約
紐約聯邦準備銀行報告打臉川普 加徵關稅負擔 90%落在美企、民眾

紐約聯邦準備銀行報告打臉川普 加徵關稅負擔 90%落在美企、民眾
剛花數十億裝修 紐約華爾道夫酒店 中國業主喊賣

剛花數十億裝修 紐約華爾道夫酒店 中國業主喊賣
紐約花蓮慈惠堂2026農曆新年祈福活動。

紐約花蓮慈惠堂2026農曆新年祈福活動。

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

2026-02-12 07:21

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀