紐約花蓮慈惠堂2026農曆新年祈福活動。

紐約訊
位於皇后區大學點的紐約花蓮慈惠堂，美輪美奐，是紐約一處重要的宗教文化道場。
世界日報 陪您半世紀

延續多年來的傳統，紐約花蓮慈惠堂在農曆新年期間將舉辦一系列傳統民俗祈福活動，推廣中華民族傳統優良民俗文化，弘揚忠孝仁愛信義和平禮義廉恥四維八得的瑤池金母聖教，歡迎大家一起參與。

具體是：

年三十晚(2月16日，星期一)：晚上11時舉行燒頭香活動，備有平安粥招待。

大年初一（2月17日，星期二）：新春祈安法會，過七星平安橋消災祈福儀式。團拜賀春，土地公發財神紅包及「大吉大利」（發完為止），祈求新的一年財運亨通等等。

正月初九（2月25日），玉皇上帝聖誕，點太歲、光明燈。

正月十五（3月3日），五路財神法會。

另紐約花蓮慈惠堂於新年期間提供紅蛋給所有來廟裡上香祈福的信眾，開運祈求新年新氣象，歡迎年初一到佛堂燒香祈福。

以下是農曆丙午馬年犯刑、沖太歲者生肖，需安奉太歲：

1.生肖屬 馬(太歲當頭坐)

2.生肖屬 鼠(對沖太歲)

3.生肖屬 牛(犯相害)偏沖

4.生肖屬 兔(犯相刑)偏沖

紐約花蓮慈惠堂為服務信眾，提供安奉「太歲燈」與啟點「平安燈」、「個人光明燈」、「財神燈」，「文昌燈」等各項服務，並於每月農曆初一、十五兩日固定為諸善信大德誦經上疏稟陳，以祈消災解厄植。

紐約花蓮慈惠堂在美國擁有最完整60甲子太歲殿，每尊太歲星君表情翔翔如生，皆出自台灣佛雕大師之手，歡迎大家到慈惠堂參拜太歲星君，順便查查自己屬於哪一年太歲星君所管轄範圍。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-02 121 St., College Point, NY 11356，電話：718-961-1996。

