啟揚文化中心攜手法拉盛市政廳 打造沉浸式傳統農曆新年廟會

2025年曜蛇迎春遊行大合影。啟揚文化中心／提供

啟揚文化中心（Glow Cultural Center）將於2月15日（周日）在法拉盛 文化地標──法拉

盛市政廳（Flushing Town Hall）舉辦年度大型農曆新年慶典「福馬迎春」新春慶典暨第五屆年味

節。活動時間為上午11時30分至下午4時，以傳統春節 廟會為靈感，結合新春巡遊、舞臺演出、

民俗互動體驗與年味市集，為社區帶來一場看得到、逛得到、玩得到的沉浸式新年文化盛會。

本次活動將全面開放法拉盛市政廳一、二樓及周邊街區，適合家庭與各年齡層民眾參與。慶典將

以新春服飾巡遊揭開序幕，隊伍於上午11時30分自Main Street 出發，行進至法拉盛市政廳，由象

徵驅邪納福的巨型鍾馗木偶領銜，並有財神爺送祝福給大家，並搭配極具視覺震撼的飛龍表演，寓意辭舊迎新、迎祥納福。

該飛龍為中國傳統非物質文化遺產技藝，在紐約地區相當少見，為活動增添亮點。

活動當天，法拉盛市政廳一樓將免費向公眾開放，將打造人人可參與的新春文化市集。設有豐富

多樣的文化攤位與互動體驗，包括剪紙、書法、生肖互動、新春裝飾展示等。社區夥伴與贊助機

構亦將提供節日小禮品（數量有限，送完即止），讓民眾輕鬆感受濃厚的新春氛圍，隨到隨玩，

老少皆宜。

市政廳二樓則設有沉浸式體驗區，為本次活動的重點區域，僅需5美元門票即可參與全天精彩內容

。每張門票包含一次免費抽獎機會，兒童另可領取新年生肖「小馬掛飾」（數量有限，建議提前

購票）。

二樓舞臺將呈現多場高品質演出，其中包括：雜技大師楊小弟 近七十年藝術生涯的高水準雜技表

演，展現力量、平衡與藝術美感，還有舞獅表演、新春開幕致辭、紐約中國民歌藝術合唱團、兒

童新春服飾秀、中國空竹、黃梅戲曲舞蹈、武術展示，以及多場雜技互動體驗專場。

同時，現場還設有深受家庭歡迎的傳統民俗體驗項目，如 滾元宵（手作元宵）、糖畫、麵人、漢

服試穿與花鈿體驗，讓觀眾在動手與互動中深入瞭解中華傳統文化。此外，財神爺 將不定時現身

，為小朋友派發新年紅包，增添節慶驚喜。

本屆年味節特別邀請 菲律賓 Tinikling 竹竿舞 互動演出，為活動注入跨文化元素，體現法拉盛多

元社區的活力與包容。

「2026啟揚文化中心『福馬迎春』新春慶典暨第五屆年味節」將於2月15日（周日）上午11時30分

至下午4時舉行，地點為法拉盛市政廳（Flushing Town Hall，137-35 Northern Blvd, Flushing, NY

11354），歡迎民眾踴躍參加。部分互動體驗需另行使用體驗券兌換。門票可透過Eventbrite官方

頁面購買：https://bit.ly/215LNY，亦可親臨啟揚文化中心現場購票（133-29 41 Ave, Flushing, NY

11355，一樓前臺，週一至週日11:00 AM–4:00 PM）。