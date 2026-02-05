台灣新創獎肯定！輕采國際「二代小分子褐藻醣膠」突破癌症輔助治療瓶頸，開創轉譯醫學里程碑

二代小分子褐藻醣膠技術榮獲「台灣新創獎」肯定，成功突破癌症輔助治療瓶頸，展現其於臨床應用與免疫調節領域的關鍵創新價值。

台灣新創獎肯定二代小分子褐藻醣膠 轉譯成果

以「能被臨床與患者真正使用」為研發目標，輕采國際憑二代小分子褐藻醣膠（FOII®）在癌症 輔助照護研究與轉譯醫學成果，獲台灣新創獎肯定，提供癌症臨床治療期間營養支持選擇。

近年癌症治療持續精進，從手術、化療、放療到標靶與免疫治療，讓臨床策略更趨多元；但「治療能做得到」與「病人撐得過去」之間，常卡在副作用與體力耗損等長期挑戰。臨床上多以藥物協助症狀處置，例如針對化放療引起之噁心嘔吐使用止吐藥、癌因性疲憊建議休息；然而，免疫力下降、食慾不振、體重與肌肉流失、生活品質受影響等問題，仍是許多患者在治療過程中反覆面對的副作用、營養失調與惡病質難題。

在全球癌症發生率攀升的趨勢下，如何於正規治療之外，提供更具科學依據之癌症輔助策略，協助患者降低不適、維持體力與生活品質，成為臨床醫學與照護關注重點。

深耕轉譯醫學的台灣生技新創公司－輕采國際有限公司，聚焦於癌症治療期間營養支持與不適緩解。以「二代小分子褐藻醣膠（FOII®）」在癌症輔助照護上科學研究與人體臨床成果，獲「第二十二屆台灣新創獎．初創企業獎」肯定，展現台灣在癌症輔助治療相關研發成效。

二代小分子褐藻醣膠：從製程升級到臨床應用關鍵突破

相較傳統一代小分子褐藻醣膠萃取方式，二代技術在製程上進一步導入純化與分離程序，有效去除原料中非活性雜質沉澱物，使「二代小分子褐藻醣膠」保留高活性、高水溶純度，並呈現更為單一多醣體結構，改善過往「一代產品」沉澱物干擾、純度低與吸收效率不佳等問題。

二代小分子褐藻醣膠在製程改善優化下，透過改善「腫瘤 微環境」機轉，從根源協助提高癌症治療成功率，對於治療期間患者精神、體力與食慾低下等副作用也可大幅改善，而在治療後持續補充，更可以降低癌細胞轉移及復發機率。

另外藉由製程提升後，二代小分子褐藻醣膠終端產品型態，也可呈現更為多元的醫療輔助運用，因應癌患常見的吞嚥困難、食慾不振或管灌補養等情境，輕采國際應用「二代小分子褐藻醣膠（FOII®）」高可溶純度優勢，推出「研褐」品牌「喝的小分子褐藻醣膠」產品，以讓癌症患者更易入口的型態，大幅提升使用上舒適度，讓癌症輔助治療更貼近實際照護需求，「研褐」也因此成為液態小分子褐藻醣膠領導品牌。

二代小分子褐藻醣膠製程全面升級，相較一代產品大幅改善沉澱雜質，提升純度與活性，被視為突破癌症臨床應用的關鍵技術。

深耕科學實證：展現癌症輔助治療潛力

小分子褐藻醣膠在癌症輔助治療領域已累積眾多研究基礎；在癌症治療過程中，可透過雙向免疫調節、改善整體生活品質，降低患者因為標靶或化放療治療副作用而中斷治療風險。進一步人體試驗，證實在正規治療搭配小分子褐藻醣膠使用下，患者在治療成功率與生活品質上，皆獲得大幅提升及改善。

更值得一提的是，市售產品「研褐二代小分子褐藻醣膠」已完成台灣醫學中心人體臨床試驗。研究結果證實，「研褐二代小分子褐藻醣膠」透過改善腫瘤微環境，在癌症治療前、中、後各階段，皆展現出優異的輔助治療成效。

二代小分子褐藻醣膠導入免疫相關研究成果，延伸應用於寵物營養與獸醫臨床使用，為犬貓健康提供全新的支持與照護方案。

核心專利技術延伸：寵物 市場多元布局

隨著寵物醫療技術進步，寵物高齡化問題不亞於人類，而癌症亦為目前犬、貓高齡常見死亡疾病排名第一位，而免疫失調所延生各項疾病，也是現代寵物的文明病，經常造成獸醫師及飼主在寵物照護上困擾。輕采國際「二代小分子褐藻醣膠」專利萃取技術，除了運用在人用市場癌症及免疫疾病輔助治療外，亦將研究成果同步應用於寵物健康照護，與合作夥伴「Care Pet」共同開發出寵物用「研藻免疫膠囊」，並已成功推廣至海內外動物醫院，提供獸醫師專用於相關疾病治療輔助使用，其臨床運用成果同樣展現出優異成效。

以科研為根、以利人為本：推動癌症輔助照護新方向

此次榮獲得台灣新創獎，不僅是對二代小分子褐藻醣膠核心技術肯定，也充分展現出輕采國際連結實驗室研發與臨床應用的轉譯醫學成果，讓學術及研究單位累積的研究新血，能更成功運用於臨床患者需求。輕采後續將持續深化臨床研究與國際合作，擴大在癌症輔助照護的應用與影響。

港澳市場布局：啟動香港 代理引進癌症輔助新選擇

輕采國際期望以台灣為研發中心，推進原料國際化、加強臨床佐證與商業模式複製，讓輕采成為亞太地區癌症輔助治療照護與亞洲功能性原料領域重要推動者，目前除台灣市場外，亦拓展至香港、澳門及海外地區。AP Dynamics Limited（亞太動力）取得輕采國際及Care Pet 於港澳地區的代理權，並以具科學實證基礎的癌症輔助照護相關產品作為市場定位，同步提供當地患者及寵物，更多元的癌症輔助治療新選擇。

