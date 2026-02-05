「情定亞洲，心動啟航」 亞洲精選航線 $681起

我的頻道

紐約訊
華航攜手米其林一星T+T，讓從台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等旅客，在飛行中享風味美食。
華航空北美地區2026年首波促銷「情人節優惠」浪漫登場－自1月31日起至2月22日止，舉凡經由華航北美各點（LAX/ ONT/ SFO/ JFK/ SEA/ PHX/ YVR）出發至亞洲機票，全面681美元起*，華航伴您開啟與摯愛同遊亞洲愛戀篇章，讓愛溫暖每一段旅程。詳情逕洽華航官網https://northamerica.china-airlines.com/2026-valentines-day-sale_ch/或各大旅行社。（*折扣後金額以官網實際查詢之金額為準。）另建議旅客可持續關注華航北美官方網站與社群帳號（Facebook/Instagram），即時掌握在地最新消息，以便更輕鬆規劃夢想亞洲之旅。

中華航空加州安大略（Ontario, CA）至台北航線自2018年3月正式開航以來，已穩定營運近八年，不僅為首家進駐安大略國際機場（ONT）的台籍航空公司，更提供每日直飛服務，深受南加州及內陸地區旅客青睞，累計服務旅客即將突破百萬人次。為慶祝此一重要里程碑，華航已於（2月2日）攜手加州安大略機場管理局，於安大略飛往台北之CI-023航班登機門前，盛大舉辦「百萬旅客誕生」慶祝活動。屆時，華航將致贈幸運的第一百萬位旅客一張「安大略出發、亞洲不限航點」的經濟艙來回機票，安大略機場管理局亦將致贈專屬紀念禮品，並與當班機全體旅客一同共享這份榮耀時刻。

此外，中華航空與西南航空（Southwest Airlines）合作推出的一站式聯程訂票服務，已於2026年1月19日正式啟航。旅客可透過華航官網，預訂包含華航與西南航空之聯程航班，享受更順暢、便捷的轉機體驗。安大略亦已成為旅客高度偏好的轉機門戶之一，透過華航無縫銜接直飛亞洲航線及提供行李直掛服務，可輕鬆抵達亞洲。

自2026今年1月起，華航以T+T一貫的多元亞洲風味為設計主軸，打造具東南亞風味且融合台灣在地特色的高空饗宴，讓從台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等旅客，在飛行中也能展開美食風味的探索樂趣。T+T餐廳以「Tapas × Tasting」為創作靈感，運用法式技法為基底，結合亞洲多元飲食文化，成功將「Fine Dining」 的細膩，轉化成三萬英尺專屬的星級美饌。其中以「玫瑰鴨松露車輪餅」作為核心發想。這道經典料理呈現了台灣街邊小吃的日常情懷，是旅客溫暖的驚喜。

華航致力將台灣餐飲創意推向國際，繼與頤宮、米香、雙月、陳耀訓麵包埠、法朋、陽明春天及小小樹食等眾多知名品牌合作。此次再度攜手 T+T，將台灣當代料理推向國際舞台。歡迎旅客於班機起飛24小時前，透過華航網站預訂餐點，搶先感受米其林星級品牌專為高空設計的美味創意。

中華航空誠摯邀請旅客透過中華航空官方網站: https://www.china-airlines.com/us/en、華航APP或各大旅行社查詢最新航班時刻、票價資訊與相關服務內容。

中華航空北美地區2026年首波促銷「情人節優惠」浪漫登場，即日起至2月22日止，北美出發至亞洲機票全面681美元起*。

中華航空北美地區2026年首波促銷「情人節優惠」浪漫登場，即日起至2月22日止，北美出發至亞洲機票全面681美元起*。
華航攜手米其林一星T+T，讓從台灣出發飛往歐美及大洋洲的長程航班全艙等旅客，在飛行中享風味美食。
中華航空北美地區2026年首波促銷「情人節優惠」浪漫登場，即日起至2月22日止，北美出發至亞洲機票全面681美元起*。

