世紀集團（Century Development Group）NOVA 35 項目建設持續書寫法拉盛高品質住宅新篇章

NOVA 35是法拉盛開發的全新住宅專案，以升級的生活配套理念，打造全方位居住體驗,兼顧品質與實用性的住宅規劃

世紀集團Century Development Group 1/20/26正式宣為，其全新住宅項目 NOVA 35 (33-75 Farrington St, Flushing, NY) 舉行奠基儀式，標誌著專案進入全面建設階段。作為 Century 深耕法拉盛 多年的又一重要力作，NOVA 35 延續了集團一貫堅持的高品質開發理念，聚焦居住體驗、設計水準與長期價值，進一步推動法拉盛居住環境的整體升級。

NOVA 35 為一棟 11 層住宅建築，共規劃 116 套住宅單位，涵蓋 開間、一居室及兩居室 等多種戶型組合。整體戶型設計以當代城市居住需求為核心，注重空間利用率、居住舒適度及日常功能性，力求在有限空間內實現更高品質的生活體驗。

專案在整體規劃階段即強調均衡與長期適用性，確保不同戶型在採光、佈局及居住動線上的合理性，為居民提供穩定、可持續的居住價值。

總部位於皇后區 的 Century Development Group，長期專注于本地高品質住宅及綜合專案開發，是推動法拉盛城市更新與居住升級的重要力量。集團此前開發的 Northern Residences 已實現全部售罄，成為區域內備受認可的標竿住宅項目；而 其Westin 酒店，亦已成為法拉盛極具辨識度的城市級配套與商業地標。

NOVA 35 的啟動，是 Century 世紀集團在法拉盛持續投入、持續深耕的重要體現，也代表著集團在住宅產品力與區域影響力上的進一步延展。

NOVA 35 在公共空間與配套規劃上，引入酒店級設計理念，為居民打造兼顧社交、健康與效率的多元生活場景。項目規劃配套包括：

● 酒店級雙層挑高大堂

● 全職門衛服務

● 健身房

● 桑拿房與蒸汽房

● 公共休閒會客廳及派對空間

● 聯合辦公空間

● 遊戲娛樂空間

● Amazon 智能快遞櫃

● 室內停車設施

整體配套設計圍繞現代城市生活方式展開，滿足居住、工作、社交與放鬆等多重需求。

隨著法拉盛逐步發展為皇后區的重要居住與商業中心，市場對住宅品質的要求也在不斷提升。NOVA 35 不僅回應當下需求，更以更高標準參與塑造區域未來居住形態，致力於成為法拉盛新一代住宅項目的重要組成部分。

NOVA 35 是 Century Development Group (33-66 Farrington St Suite 200, Flushing, NY 11354)代表集團對高品質住宅、長期價值與社區融合的持續承諾。