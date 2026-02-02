我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

近期活動

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

02月02日（週一）:

●舞動時刻

I have a DANCE!

02/02, 12pm - 1:30pm

Location: 131-40 Fowler Ave.

https://www.nycgovparks.org/

02月03日（週二）:

●IDNYC 續期與預約

IDNYC Renewals and Appointments

02/03, 10am - 4pm

Location: 41-17 Main Street, Flushing

https://www.queenslibrary.org/

02月04日（週三）

●BHS 第25屆年度冬季藝術展

BHS 25th Annual Winter Art Show

02/04, 10am - 10pm

Location: 212-00 23rd Ave.

https://www.baysidehistorical.org/

02月05日（週四）

●青少年國際象棋錦標賽

Youth Chess Tournament

02/05, 10am – 2pm

Location: Jackie Robinson Park

https://www.nycgovparks.org/

02月06日（週五）

●免費報稅與線上申報

Free Tax Preparation and E-Filing

02/06, 10am - 4pm

Location: Central Library

https://www.queenslibrary.org/

02月07日（週六）

●版畫創作派對

Block Printing Party

02/07, 10am - 12pm

Location: 131-40 Fowler Ave.

https://www.nycgovparks.org/

02月08日（週日）:

●小小探險家出動！像老鷹一樣飛翔探索

Kids on the Move! Explore Like an Eagle

02/08, 1pm - 2pm

Location: Wave Hill

https://www.wavehill.org/

熱門新聞

紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31

