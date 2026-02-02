近期活動
02月02日（週一）:
●舞動時刻
I have a DANCE!
02/02, 12pm - 1:30pm
Location: 131-40 Fowler Ave.
https://www.nycgovparks.org/
02月03日（週二）:
●IDNYC 續期與預約
IDNYC Renewals and Appointments
02/03, 10am - 4pm
Location: 41-17 Main Street, Flushing
https://www.queenslibrary.org/
02月04日（週三）
●BHS 第25屆年度冬季藝術展
BHS 25th Annual Winter Art Show
02/04, 10am - 10pm
Location: 212-00 23rd Ave.
https://www.baysidehistorical.org/
02月05日（週四）
●青少年國際象棋錦標賽
Youth Chess Tournament
02/05, 10am – 2pm
Location: Jackie Robinson Park
https://www.nycgovparks.org/
02月06日（週五）
●免費報稅與線上申報
Free Tax Preparation and E-Filing
02/06, 10am - 4pm
Location: Central Library
https://www.queenslibrary.org/
02月07日（週六）
●版畫創作派對
Block Printing Party
02/07, 10am - 12pm
Location: 131-40 Fowler Ave.
https://www.nycgovparks.org/
02月08日（週日）:
●小小探險家出動！像老鷹一樣飛翔探索
Kids on the Move! Explore Like an Eagle
02/08, 1pm - 2pm
Location: Wave Hill
https://www.wavehill.org/
上一則
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺
下一則