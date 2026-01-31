SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN專業律師團隊 精辦意外事故案件

擁有紐約及新澤西州執照，(後排起)史密斯律師(左)，張向榮律師（中）及勞特伯恩律師（右）為意外傷害爭取最高權益。

專精人身意外傷害，不成功不收費的SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN專業律師團隊，其精通中英台語的華裔 律師張向榮律師(Marcus Cheung)，有鑑於近日大雪，天氣惡劣，形成道路上四處都是冰雪，許多人在這冰雪的道路上滑倒及車子在路上打滑造成車禍或被打滑車輛撞到而導致受傷，特提醒僑胞要注意雪季自身保暖、出行走路和行車安全。多年的專業經驗，策略周詳，SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN專業律師團隊專業可靠，憑著堅持不懈的精神，為客戶爭取法律權益和合理的賠償。

近日氣侯不佳，雪雨多，許多意外傷害發生，張向榮律師特別提醒僑胞，外出有任何意外受傷，在就醫同時，需要注意以下事項:

1. 取得目擊証人的姓名、地址及電話號碼；

2. 致電911；

3. 拍下你滑倒時，冰或雪的地方；拍下你的傷痕；

4. 隨救護車到醫院治療；

5. 隨後亦需去看醫生作進一步治療；

7. 取得滑倒地點的正確地址；

8. 同時諮詢專業律師來保障你的權利。意外發生後，盡快聯絡你的

律師，尋求律師的專業意見及採取相關法律行動，法律諮詢是幫助受害者追究責任的最佳途徑。展開訴訟或索償有不同的時間限制，你必須在限期前提出訴訟。

如是車禍發生，亦應該要取得現場警務人員的名稱和編號及一份報告。如果你覺得可能是自己犯錯，不要即時在意外現場承擔任何責任或承認過失，否則你可能無法在確定事故實際起因之前站於有利的位置去判斷事故是怎樣發生的。該律師樓多年承接意外傷害的訴訟是不成功不收費，所以不需由受害者自己提前支付費用就能有效地保障你法律的權利，且任何意外傷害，越早得到良好的法律意見，將確保能得到一個成功的結果。

此外，在美任何人都可以因為受傷而提出訴訟。在這個國家沒有人可以懷疑你的法律權益。該律師樓的華裔首席律師張向榮律師，服務華裔社區多年，以協助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償為其終生職責。張律師認為律師是一個非常有意義的職業，可以藉由辦理案件，幫受害人獲得應有的賠償，不僅為當事人帶來光明與希望，同時也是對法律尊嚴的捍衛，對公平正義的弘揚。作爲亞裔 美國律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員。

SMITH,CHEUNG & LAUTERBORN專業律師樓專業及仔細分析每單個案，精辦意外致死、醫療事故、冰上滑倒、燒傷燙傷、絆倒摔傷、燒傷燙傷、疏忽事故、電梯意外、工地事故等訴訟，成功為受害者取得歷史新高$88,000,000（8千8百萬）意外傷害賠償，深受肯定 該律律師團隊深知他們的專業使命就是讓法律成為受害者最有力的依靠，並提供「零風險諮詢」與「勝訴後收費」方案，若需法律協助，請即致電：212-680-4281(中文)；訪辦公室，請先預約：地址：長島 200 Garden City Plz., Ste.224, Garden City NY 11530；法拉盛 136-20 38 Ave., Ste.10B, Flushing NY 11354；曼哈頓 5 Penn Plaza, 23 Fl., New York NY 10001。電郵：[email protected]網站：LawSCL.com