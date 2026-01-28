新年新氣象 陳惠萍醫美 為您量身訂製Anti-Aging年輕方案

我的頻道

抗衰老專家陳惠萍博士以其堅厚的專業知識，紮實經驗和為每位客人量身定制個性化的方案，深受顧客們的青睞。診所引進了全美頂尖的醫美設備，其中部分儀器在全紐約甚至不到10 台，吸引了許多來自紐約周邊州的客人慕名而來。

陳醫師表示，過去醫美針劑盛行，許多人依賴過度填充，導致臉部「僵化」不自然，甚至顯得會感更突兀。現在，漸流趨勢已轉向專屬於自然的Anti-Aging。透過刺激膠原再生、深層緊緻與自我修復，讓肌膚由內而外恢復彈性與生機。這不僅避免了僵硬與假感，更能保留您獨特的個性美韻。

陳博士會根據每個人的年紀、皮膚老化程度、膚質不同、生活方式與飲食習慣，採取全面性的抗衰管理，包含以下幾種主推Anti-Aging 核心技術：

RF 射頻電波(Radiofrequency，RF)

專為亞洲女性常見膠原鬆弛設計的非侵入性緊膚療程。透過精準能量深入加熱真皮層，促進膠原蛋白與彈力纖維新生，改善細紋與鬆弛，增加皮膚彈性。特點是由內而外的緊緻效果，不僅當下能感覺提升，數週內更會持續呈現自然變化。

HIFU(高強度聚焦超聲)

目前主流的非侵入性深層拉提技術。透過高能量超聲波精準聚焦於筋膜層 (SMAS)，直接作用於皮膚深層支撐結構，達到顯著拉提效果。適合臉部下垂、輪廓鬆弛人群，無需動刀恢復快，即可從根源重塑立體緊緻。

黃金微針(Microneedling RF / Gold RF Microneedling)

結合微針與射頻能量，在表皮創造微小通道，刺激肌膚自我修復，同時將射頻能量傳導至真皮層，促進膠原新生。適合改善毛孔粗大、痘疤、暗沉與粗糙，讓肌膚更光滑細膩、有光澤。

氫離子治療(Plasma Energy Treatment)

透過高能量氫離子作用於膚層及真皮，能明顯改善細紋、暗沉與膚色不均。這是一個非常有效的抗老療程，非侵入性、無恢復期，更適合顧慮久時間以追求長效效果的客人。

生物材料(Biostimulatory Agents)

不同於傳統單純填充，這類針劑能協助肌膚的自然修復與再生能力。透過刺激膠原蛋白與彈力蛋白生成，重建皮膚的緊緻與彈性。效果自然持久，可彌補光電與填劑無法達到「表面緊緻」的不足，提供更深層支撐與提升。

Botox注射

針對動態皺紋（源於重複活動造成的動態紋，如抬頭紋、魚尾紋）。光電或射頻治療只能改善靜態皺紋，無法針對日常肌肉活動造成的紋路。隨著時間推移，肌肉反覆動作會導致靜態紋路生成。Botox 可放鬆過度活動的肌肉，使皺紋減淡；搭配致膠原增生療程效果更佳。Botox 非常安全有效，藥效持續數月，療效消退後可再生性使用，能同時達到「外部緊緻 + 內部支撐」的完整抗老效果。

水光針(Skin Booster Injection)

促進保濕增長，肌膚會失去水分與彈性，出現乾燥、細紋與暗沉。水光針將玻尿酸及營養成分直接注入真皮層，為年輕肌膚補水與養分，改善乾燥粗糙與膚色暗沉，不僅讓肌膚更水潤細膩、有光澤，更能強化膠原再生。較常見有玻尿酸 RN 針劑，再搭配生物材料或 Botox，更能達到「表層保濕提亮 + 深層抗老支撐」的完整效果。

歡迎預約陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave.，#4A，Flushing（復興大廈），

預約電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

