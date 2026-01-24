現代汽車Palisade榮獲2026北美年度風雲休旅車殊榮

北美年度風雲休旅車2026現代Palisade

• 全新2026現代Palisade三排休旅車憑藉其油電混合和汽油動力系統、超越同級車款的內部裝飾，以及適合家庭使用的安全和便利功能打敗眾多競爭對手，脫穎而出。

• Palisade Hybrid的油耗最高可達每加侖34哩，續航里程超過600哩。

• 享有盛譽的年度風雲車大獎是由來自美國和加拿大的五十位頂尖汽車記者和評論家組成的評審團評選而出。

全新現代Palisade今日榮獲由北美年度最佳汽車、休旅車，和卡車評審團(NACTOY)頒發的2026北美年度風雲休旅車大獎。這項備受矚目的汽車業界大獎每年是由來自各種媒體的五十位專業汽車評論家所組成的評審團評選而出。評審團的專業知識、獨特的車輛評估過程，以及不屬於任何單一媒體的獨立立場，不僅賦予獲獎者極高的公信力，更使NACTOY大獎與其他「年度最佳汽車」獎項比起來更加與眾不同。NACTOY獎項旨在表彰當年公認的標竿車款，使其成為汽車業界最負盛名且令人夢寐以求的大獎之一。

現代汽車公司總裁兼首席執行官José Muñoz表示：「Palisade代表了現代汽車一直以來努力追求的所有目標：優美的設計、先進的科技、卓越的安全性能，以及為家庭帶來的真正價值。能夠被北美地區五十位最受尊敬的汽車記者評選為年度風雲休旅車，我們深感榮幸。感謝我們團隊的辛勤付出，感謝我們的經銷商每天為客戶帶來Palisade的精采體驗，也感謝NACTOY評審團的認可。」

2026北美年度風雲休旅車2026現代Palisade

北美現代汽車產品規劃和策略資深副總裁Olabisi Boyle表示：「作為現代汽車的旗艦三排休旅車，2026年Palisade的設計宗旨為更大、更好、行得更遠，同時持續提供以家庭為中心的卓越便利性、實用科技，以及毫不妥協的安全功能。2026 Palisade擁有更大膽的車身比例和高端設計、配備功能齊全的座椅，以及全套的舒適和科技配置。我們還擴展了Palisade的產品系列，為更廣泛的顧客提供了動力強勁且高效能的新一代油電混合動力系統，以及現代汽車首款，具備越野功能的Palisade XRT PRO車型。我們非常榮幸Palisade榮獲2026北美年度風雲休旅車。」

Palisade在2025年迎來了現代汽車有史以來最高的銷售量，零售銷量成長了17%，美國總銷量則成長了13%，成績斐然。近期新增的油電混合車型，搭配動力強勁且運轉平順的V6引擎系統，加上專為探險打造的XRT PRO越野車型，為當今家庭提供更全面的選擇，以滿足更多樣化的需求。

NACTOY總裁Jeff Gilbert表示：「現代Palisade重新定義了21世紀的家庭用車。Palisade空間寬敞、駕駛樂趣十足，並配備了許多先進科技。再次恭喜現代Palisade榮獲這項令人矚目的大獎。」

NACTOY大獎於1994年創立，是歷史最悠久的獨立新車大獎，與特定出版刊物、網站、廣播電台，或是電視台無任何關聯。由於評審團的完全獨立性，以及投票者所代表的各大媒體的強大影響力，NACTOY大獎在汽車業界享有極高的聲譽。

北美現代汽車

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州 的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的現代汽車集團Metaplant工廠、多個尖端科技研發設施，以及超過855家獨立經銷商。這些業務隸屬於現代汽車集團，該集團計畫在2025年至2028年間在美國投資260億美元。請至www.Hyundai News.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

媒體聯絡人

Wayne Lin

[email protected]

Hyundai Motor America

10550 Talbert Avenue

Fountain Valley, CA 92708

www.HyundaiNews.com

www.HyundaiUSA.com