以天然釀造醬油聞名全球，近400年歷史的萬字醬油（KIKKOMAN）近年持續擴大其在亞洲市場的布局，透過多元化產品線與穩定的品質管理，強化在餐飲業與家庭消費市場的競爭力。萬字國際公司表示，隨著消費者對健康飲食與天然調味的重視提升，品牌長年堅持的自然釀造理念，正成為市場成長的重要動能。

萬字國際公司核心產品萬字醬油採用非基因改造黃豆、小麥、食鹽與水，經長時間自然發酵釀造而成，不添加人工色素與防腐劑，風味溫潤、層次分明，廣泛應用於各式中、西、日式料理。公司指出，正是這樣穩定且可追溯的製程，讓萬字醬油成為全球消費者心中「醬油標準」的代表品牌之一。

除經典醬油產品外，萬字國際公司亦積極拓展調味料版圖，陸續推出萬字蠔油，素食蠔油，匠照燒烤醬， 萬字米醋、壽司醋，糯米醋，米醋，燒肉醬、壽喜燒醬、照燒醬、沾醬與各式風味醬料，滿足不同料理情境需求。這些產品不僅提升家庭料理的便利性，也廣受餐飲業者採用，成為連鎖餐廳與專業廚房的重要調味選擇。

在產品研發方面，萬字國際公司持續因應各地飲食文化進行在地化調整，例如針對亞洲市場口味偏好，推出鹹甜平衡、用途明確的專用調味品，協助消費者快速完成料理，同時保留食材原味。公司強調，未來仍將以「自然、美味、安心」為核心，結合創新研發與市場洞察，擴大產品應用層面。

日本 萬字集團自1975年在美國舊金山 成立萬字國際公司總部，經過數十年的努力，已在全美各地擴充至６家分公司，每年營業額高達數千萬。萬字醬油現在己是北美地區中國餐館業及華人 家庭不可或缺的調味醬。