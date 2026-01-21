第二十屆 迎春接彩多元博覽會」02/08(周日)法拉盛喜來登酒店隆重舉行

20屆迎春接彩新聞記者會主持人與來賓合影 。

第二十屆 迎春接彩多元博覽會將於02/08(周日)在法拉盛喜來登酒店隆重舉行。

本活動不僅是一場迎接新年的歡慶盛會，更是紐約市一個匯聚不同族裔社群、多元文化與傳承精神的重要社區平台。

在本月15號的記者會上總負責人Tammy Ngan 顏天兒介紹今次大會的特色，活動一如既往由 美國亞裔 活動中心AAAC 主辦；攜手聯邦眾議員 Grace Meng孟昭文紐約州 參議員John Liu劉醇逸紐約州眾議員 金兌錫Ron Kim、紐約皇后區區長 Donovan Richards、及紐約市議員黃敏儀Sandra Ung 共同合作，同時獲得代表中華、菲律賓、泰國、印度、印尼、韓國、馬來西亞及緬甸 等族裔的多個非牟利組織協辦；充分展現跨族裔交流與合作精神。

當天在會上發言的有Grace 孟的助理，城市公益聯合會文敏、及多位協辦和贊助的單位代表，有泰國民族舞表演，四歲小天才為大家唱歌，Feng Xu 高歌。

活動節目內容精彩多元化：包括傳統華人農曆新年花市、節慶特色美食與年貨市集、書法、春聯及文化手作體驗，以及來自不同亞洲地區社群的道地美食、民族服飾、手工藝展示與亞洲傳統民俗歌舞表演，讓民眾感受亞洲文化的魅力。本活動的意義在於打造一個溫馨的社區平台，鼓勵各族裔民眾齊聚一堂慶祝農曆新年，促進文化交流與社區連結。主辦單位深信：繁榮源自多元，團結與和諧是強化社區最大的力量。

「第二十屆 迎春接彩多元博覽會」2/08星期日開幕典禮暨剪綵儀式將於現場由多位政要及國際貴賓與主辦單位一起主持，共同見證 主辦單位 美國亞裔活動中心AAAC成立二十週年的重要里程碑。

主辦單位「美國亞裔活動中心」及創辦人

美國亞裔活動中心（Asian American Activity Center, Inc.簡稱 AAAC）於2006年在紐約州正式註冊成立的501（c）（3） 非營利組織。主辦人Tammy 顏天兒在香港出生接受英式教育，於台北市「國立台灣大學」取得「外文學系」學士學位。定居紐約後曾從事電台節目主持人、電視主播、節目及廣告配音員、銷售助理等多項媒體工作；2001年創辦個人市場推廣公司協助不同行業商家拓展業務。

成立「美國亞裔活動中心」後，Tammy 顏天兒十分熱衷於策劃亞裔多元文化活動，每年大概為社區舉辦三場不同主題的節慶活動；她深信「活動」是促進文化交流及社會繁榮的橋樑，也是主辦單位回饋社區的最佳途徑。

Tammy 顏天兒於2025年度榮獲紐約市長 Eric Adams 親自頒發「傑出亞裔」榮譽以表彰其多年來對社區的卓越貢獻。

美國亞裔活動中心

Asian American Activity Center, Inc. (AAAC)

電話：917-903-2831

EFS : [email protected]

網址：www.aaac168.

「第二十屆 迎春接彩多元博覽會」

當天有50個攤位，台下攤位活動

* ﻿﻿農曆新年花市

* ﻿年貨市集

* ﻿﻿中國書法、春聯

* ﻿﻿亞洲多國美食

* ﻿﻿趣味遊戲

* ﻿﻿文化及手工藝品

* ﻿﻿兒童教育

* ﻿﻿健康資訊

* ﻿﻿珠寶銷售

* ﻿﻿服飾銷售

* ﻿﻿簽書攤位

* ﻿﻿商品展銷

* 活動主辦單位

* 美國亞裔活動中心

* Asian American Activity Center, Inc. (AAAC)

* 合作民選官員

* 美國國會眾議員 - Grace Meng

* 紐約州參議員 - John Liu

* 紐約州眾議員 - Ron Kim

* 皇后區長 - Donovan Richard's

* 紐約市議員 - Sandra Ung

* 亞裔社區共同主辦單位

* 緬甸裔 - Burma Point

* 華裔-華策會福壽老人中心

* -詩畫琴棋會

* 菲律賓裔 - Cebuanos Engaging in Building Unity, Inc.

* EDE ra - Long Island Mind Spark Lions Club

* - Maddipatla Foundation

* 印尼裔-印尼美食協會

* fara - New York Arrang

* - 皇后區韓裔美國人協會

R - Thai Life New York而舞台上精彩節目如下

* 韓國傳統兒童花鼓表演

* ﻿廣東粵劇

* ﻿﻿吉他民謠

* ﻿中國流行歌曲

* ﻿﻿經典英文歌曲

* ﻿亞洲民族服飾、傳統舞蹈表演

* ﻿中國旗袍秀

* ﻿長者舞蹈、音樂表演

* ﻿兒童舞蹈、歌唱、音樂表演

* ﻿﻿專業珠寶講座

* ﻿抽獎

* ﻿有獎互動問答等

Tammy 希望傳遞一個歡樂的訊息給社區人士在佳節當中享受愉快的一天。