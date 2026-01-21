我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

第二十屆 迎春接彩多元博覽會」02/08(周日)法拉盛喜來登酒店隆重舉行

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
20屆迎春接彩新聞記者會主持人與來賓合影 。
20屆迎春接彩新聞記者會主持人與來賓合影 。

第二十屆 迎春接彩多元博覽會將於02/08(周日)在法拉盛喜來登酒店隆重舉行。

本活動不僅是一場迎接新年的歡慶盛會，更是紐約市一個匯聚不同族裔社群、多元文化與傳承精神的重要社區平台。

在本月15號的記者會上總負責人Tammy Ngan 顏天兒介紹今次大會的特色，活動一如既往由 美國亞裔活動中心AAAC 主辦；攜手聯邦眾議員 Grace Meng孟昭文紐約州參議員John Liu劉醇逸紐約州眾議員 金兌錫Ron Kim、紐約皇后區區長 Donovan Richards、及紐約市議員黃敏儀Sandra Ung 共同合作，同時獲得代表中華、菲律賓、泰國、印度、印尼、韓國、馬來西亞及緬甸 等族裔的多個非牟利組織協辦；充分展現跨族裔交流與合作精神。

當天在會上發言的有Grace 孟的助理，城市公益聯合會文敏、及多位協辦和贊助的單位代表，有泰國民族舞表演，四歲小天才為大家唱歌，Feng Xu 高歌。

活動節目內容精彩多元化：包括傳統華人農曆新年花市、節慶特色美食與年貨市集、書法、春聯及文化手作體驗，以及來自不同亞洲地區社群的道地美食、民族服飾、手工藝展示與亞洲傳統民俗歌舞表演，讓民眾感受亞洲文化的魅力。本活動的意義在於打造一個溫馨的社區平台，鼓勵各族裔民眾齊聚一堂慶祝農曆新年，促進文化交流與社區連結。主辦單位深信：繁榮源自多元，團結與和諧是強化社區最大的力量。

「第二十屆 迎春接彩多元博覽會」2/08星期日開幕典禮暨剪綵儀式將於現場由多位政要及國際貴賓與主辦單位一起主持，共同見證 主辦單位 美國亞裔活動中心AAAC成立二十週年的重要里程碑。

主辦單位「美國亞裔活動中心」及創辦人

美國亞裔活動中心（Asian American Activity Center, Inc.簡稱 AAAC）於2006年在紐約州正式註冊成立的501（c）（3） 非營利組織。主辦人Tammy 顏天兒在香港出生接受英式教育，於台北市「國立台灣大學」取得「外文學系」學士學位。定居紐約後曾從事電台節目主持人、電視主播、節目及廣告配音員、銷售助理等多項媒體工作；2001年創辦個人市場推廣公司協助不同行業商家拓展業務。

成立「美國亞裔活動中心」後，Tammy 顏天兒十分熱衷於策劃亞裔多元文化活動，每年大概為社區舉辦三場不同主題的節慶活動；她深信「活動」是促進文化交流及社會繁榮的橋樑，也是主辦單位回饋社區的最佳途徑。

Tammy 顏天兒於2025年度榮獲紐約市長 Eric Adams 親自頒發「傑出亞裔」榮譽以表彰其多年來對社區的卓越貢獻。

美國亞裔活動中心

Asian American Activity Center, Inc. (AAAC)

電話：917-903-2831

EFS : [email protected]

網址：www.aaac168.

「第二十屆 迎春接彩多元博覽會」

當天有50個攤位，台下攤位活動

* ﻿﻿農曆新年花市

* ﻿年貨市集

* ﻿﻿中國書法、春聯

* ﻿﻿亞洲多國美食

* ﻿﻿趣味遊戲

* ﻿﻿文化及手工藝品

* ﻿﻿兒童教育

* ﻿﻿健康資訊

* ﻿﻿珠寶銷售

* ﻿﻿服飾銷售

* ﻿﻿簽書攤位

* ﻿﻿商品展銷

* 活動主辦單位

* 美國亞裔活動中心

* Asian American Activity Center, Inc. (AAAC)

* 合作民選官員

* 美國國會眾議員 - Grace Meng

* 紐約州參議員 - John Liu

* 紐約州眾議員 - Ron Kim

* 皇后區長 - Donovan Richard's

* 紐約市議員 - Sandra Ung

* 亞裔社區共同主辦單位

* 緬甸裔 - Burma Point

* 華裔-華策會福壽老人中心

* -詩畫琴棋會

* 菲律賓裔 - Cebuanos Engaging in Building Unity, Inc.

* EDE ra - Long Island Mind Spark Lions Club

* - Maddipatla Foundation

* 印尼裔-印尼美食協會

* fara - New York Arrang

* - 皇后區韓裔美國人協會

R - Thai Life New York而舞台上精彩節目如下

* 韓國傳統兒童花鼓表演

* ﻿廣東粵劇

* ﻿﻿吉他民謠

* ﻿中國流行歌曲

* ﻿﻿經典英文歌曲

* ﻿亞洲民族服飾、傳統舞蹈表演

* ﻿中國旗袍秀

* ﻿長者舞蹈、音樂表演

* ﻿兒童舞蹈、歌唱、音樂表演

* ﻿﻿專業珠寶講座

* ﻿抽獎

* ﻿有獎互動問答等

Tammy 希望傳遞一個歡樂的訊息給社區人士在佳節當中享受愉快的一天。

20屆迎春接彩新聞記者會主持人與來賓合影 。
20屆迎春接彩新聞記者會主持人與來賓合影 。

亞裔 紐約州 眾議員

上一則

聯邦撤資衝擊大但紐約州民眾免加稅 霍楚：幸有這筆活水進帳

下一則

紐約客談／當農曆新年遇上ICE
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中美商會新舊會長交接 上千嘉賓見證

中美商會新舊會長交接 上千嘉賓見證
法拉盛二級大火 暫無人員傷亡

法拉盛二級大火 暫無人員傷亡
法拉盛14歲少年遇劫還被砍傷 警通緝3嫌

法拉盛14歲少年遇劫還被砍傷 警通緝3嫌
法拉盛14歲華裔少年失蹤 警籲協尋

法拉盛14歲華裔少年失蹤 警籲協尋

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲