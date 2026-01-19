近期活動
01月19日（週一）:
●復古舞蹈健身
RETRO Dance Fitness
01/19, 7pm - 8pm
Location: 232 W. 60th St.
https://www.nycgovparks.org/
01月20日（週二）:
●IDNYC身份證續期與預約
IDNYC Renewals and Appointments
01/20, 10am - 4pm
Location: 41-17 Main St., Flushing
https://www.queenslibrary.org/
01月21日（週三）
●籃球技巧訓練課程
Basketball Skills and Drills
01/21, 3:30pm - 5:30am
Location: 2530 Jerome Ave, Bronx
https://www.nycgovparks.org/
01月22日（週四）
●動態熱身伸展
Dynamic Stretching
01/22, 1pm – 2pm
Location: 650 W. 235th St.
https://www.nycgovparks.org/
01月23日（週五）
●移民諮詢免費日
Free Immigration Consultation Day
01/23, 10am - 5pm
Location: 108-19 71 Ave. Forest Hills
https://www.queenslibrary.org/
01月24日（週六）
●3對3 籃球錦標賽
3 on 3 Basketball Tournament
01/24, 12pm - 5pm
Location: 2530 Jerome Ave., Bronx
https://www.nycgovparks.org/
01月25日（週日）:
●冬季鳥類觀鳥之旅
Birding: Winter Birds
01/25, 11am - 1pm
Location: Kissena Park
https://www.nycgovparks.org/
