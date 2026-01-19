我的頻道

紐約訊
01月19日（週一）:

●復古舞蹈健身

RETRO Dance Fitness

01/19, 7pm - 8pm

Location: 232 W. 60th St.

https://www.nycgovparks.org/

01月20日（週二）:

●IDNYC身份證續期與預約

IDNYC Renewals and Appointments

01/20, 10am - 4pm

Location: 41-17 Main St., Flushing

https://www.queenslibrary.org/

01月21日（週三）

●籃球技巧訓練課程

Basketball Skills and Drills

01/21, 3:30pm - 5:30am

Location: 2530 Jerome Ave, Bronx

https://www.nycgovparks.org/

01月22日（週四）

●動態熱身伸展

Dynamic Stretching

01/22, 1pm – 2pm

Location: 650 W. 235th St.

https://www.nycgovparks.org/

01月23日（週五）

移民諮詢免費日

Free Immigration Consultation Day

01/23, 10am - 5pm

Location: 108-19 71 Ave. Forest Hills

https://www.queenslibrary.org/

01月24日（週六）

●3對3 籃球錦標賽

3 on 3 Basketball Tournament

01/24, 12pm - 5pm

Location: 2530 Jerome Ave., Bronx

https://www.nycgovparks.org/

01月25日（週日）:

●冬季鳥類觀鳥之旅

Birding: Winter Birds

01/25, 11am - 1pm

Location: Kissena Park

https://www.nycgovparks.org/

移民

