我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

優越健保 — 愛心村 VillageCareMAX 聯邦醫療保險（Medicare）綜合優選計劃

紐約訊
優越健保(愛心村)提供Medicare綜合優選計劃，會員不僅費用全免，每月並可以獲得高達$305的非處方藥（OTC）及食品雜貨補助。
優越健保(愛心村)提供Medicare綜合優選計劃，會員不僅費用全免，每月並可以獲得高達$305的非處方藥（OTC）及食品雜貨補助。

優越健保 — 愛心村 VillageCareMAX 是一家以社區為基礎的非營利醫療保險機構。近五十年來，愛心村秉持誠懇、誠信與敬業的精神，為持有紅藍卡（Medicare）及白卡（Medicaid）的年長者，尤其是患有慢性疾病者，提供有針對性且高品質的醫療與照護服務，致力於幫助長者、體弱及傷殘人士解決健康與醫療保健上的困難。

深耕社區服務長者。自2019年於法拉盛成立社區服務中心以來，優越健保─愛心村竭力為社區長者提供專業且全面的健保相關服務，讓居民可就近享受從長期護理、醫療保險諮詢到醫護用品的一站式服務，使罹患多種慢性疾病的長者能夠在熟悉的社區中安心、健康地生活。

2021年，愛心村進一步拓展服務，成立布碌崙社區中心，方便當地民眾辦理保險與相關事務。今年六月，布碌崙中心更喬遷至八大道5315號，擴充服務空間與內容，以滿足社區不斷增長的需求。優越健保愛心村的社區服務人員能以普通話、廣東話、上海話、福州話及台山話等多種語言，熱情、耐心地為會員與居民提供親切貼心的協助，包括信件翻譯與保險諮詢等服務。

2026年度「優越健保—愛心村」Medicare 綜合優選計劃（MAP）福利亮點。作為紐約州首批綜合健保管理計劃（Medicare Total Advantage, 簡稱 MAP）運營者之一，優越健保 — 愛心村為擁有紅藍卡與白卡的長者提供專業、具針對性的醫療保健與長期護理服務。

2026年度新會員可享以下升級福利：

‧每月 $305 非處方藥（OTC）

可用於購買非處方藥品、食品雜貨、房租／房貸補助、害蟲防治、室內空氣品質用品、加油費及家庭公用事業費（燃氣費、電費、水費及網絡／電訊費）等。今年更新增可用於購買公交及地鐵服務卡。未使用之金額可逐月累積，直至年底。

‧每年 $585（每月$48.75) FLEX福利卡

可用於支付牙科、視力及聽力的額外補助，按月發放，未使用金額可結轉至下月，年底清零。

‧無上限牙科福利

每年享有不限次數的預防性與綜合性牙科服務。

‧針灸治療

每年提供 40 次針灸治療（每月最多 5 次）。            

‧交通福利

　 最多 32 次（單程）非緊急醫療交通服務。              

以及最高$50,000的全球緊急醫療保障。

社區的長者朋友們，您是否已充分利用您的 Medicare 計劃福利？保費、共付額、共保額及扣除額將根據個人所獲取的額外補助等級而有所不同。詳情歡迎親臨優越健保法拉盛或日落公園辦公室，了解更多計劃資訊。VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址﹕41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，工作時間週一至週五上午9時至下午5時，查詢電話：1-718-517-2600。布碌崙社區中心地址：5315 8th Ave, Brooklyn NY 11220；電話：（718）517-2650 (有中文專員接聽)。週一至週五/每單週六上午9時至下午5時。歡迎諮詢優越健保愛心村讓您稱心的醫療保險。

健保 醫療保險 法拉盛

上一則

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

下一則

109分局：去年犯罪率降1成 交通執法為關鍵
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「媲美私校 完全免費」…澤塔特許公立學校 進駐法拉盛

「媲美私校 完全免費」…澤塔特許公立學校 進駐法拉盛
為小商家減負 曼達尼簽令盤點所有費用與罰款

為小商家減負 曼達尼簽令盤點所有費用與罰款
插座後暗藏機關…法拉盛非法大麻店 遭州政府機構查封

插座後暗藏機關…法拉盛非法大麻店 遭州政府機構查封
莊哲男腸胃肝膽中心攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務

莊哲男腸胃肝膽中心攜手為法拉盛社區提供優質醫療服務

熱門新聞

南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力