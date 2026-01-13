史帝文律師樓 頂尖車禍律師團隊 確保傷者最大權益

2015至2025年，紐約頂尖人身傷害案件專家「史帝文律師樓」的專業團隊，一直榮登北美頂尖律師的殊榮與肯定。

近50年來，專注於人身意外傷害的史帝文律師樓（STEVEN LOUROS, Attorney at Law）在史帝文律師（Steven Louros, ESQ）帶領下的專業法律團隊，致力為每一位受害者爭取最大權益，並確保傷者的合法權益得到公正的保障。有鑑於近日冬天雪雨多，傷者委託該律師樓經手的車禍案件也日增，特此提醒駕駛人和行人，都要小心注意行車和行路安全。若遇交通事故，如有受傷，千萬要請專業律師團隊評估並就醫處理。

史帝文律師樓由史帝文律師於1987年創立，其法律專業服務，以全力捍衛每一位受害者的權益為工作目標，因此從2015至2025年，一直榮登北美頂尖律師的殊榮肯定。史帝文律師對車禍意外事故有如下說明，他說，車禍往往會在一瞬間改變人們的生活，不僅帶來身體上的創傷，還會引發長期的經濟和情感壓力。無論是小型碰撞還是重大的交通事故，從輕微的追尾事故到涉及多方的重大車禍，選擇合適的車禍律師代表至關重要。該律師團隊在業界享有盛譽，擁有豐富的案件處理經驗、優異的成功率和高水平的客戶滿意度，亦了解受害者面臨巨大的財務壓力，因而提供「無勝訴不收費的承諾」。這意味委託人不必在案件結束前支付律師費用。只有在律樓成功爭取到賠償後，才需要支付服務費用。這不僅減輕傷者的經濟負擔，也顯示出該律樓對所接案件結果的信心。

史帝文律師事務所擁有一支專業、敬業的律師團隊，所有成員都經過嚴格的法律訓練，並在各自的專業領域具備深厚的知識。該律師樓律師專注於車禍相關法律，並擁有卓越的談判和訴訟技巧。無論案件需要的是談判解決還是上庭辯護，他們都能全力保障委託人的權益。訴訟期間，該律師樓提供全方位的法律支持，服務涵蓋車禍賠償的各個方面，無論是醫療費 用、心理損害、收入損失還是其他長期性影響，他們都會為委託案主爭取全面的賠償、協助客戶處理相關法律文件，並與保險公司溝通，並即時提供案件信息更新，承諾透明溝通，亦會確保委託人完全了解案件進行的每一步。

史帝文律師進一步解釋，該律師樓替傷者爭取的車禍賠償包括：

1. 醫療費用賠償： 車禍可能導致高額的醫療費用，例如急診、住院、手術和後續治療；

2. 心理創傷賠償： 車禍不僅帶來身體上的傷害，還可能對心理健康造成長期影響；

3. 工作損失賠償： 車禍後無法正常工作會給受害者及其家人帶來沉重的經濟負擔；

4. 永久性傷害賠償： 若事故造成永久性或重大傷害，會對人生產生長期影響；

5. 其他損害賠償：

根據不同案件情況，例如車輛損壞、家庭支出增加或生活品質下降等。

史帝文律師團隊會根據案件的具體情況量身制定賠償計劃，保障傷者全面權益。

紐約頂尖人身傷害案件專家「史帝文律師樓」持有紐約及新澤西州 執照，策略周詳，成功為受傷受害者贏得超過5億美元的判決和和解金。該律師專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、台語、台山話及韓語和西班牙語等，提供免費諮詢，不成功不收費，並結合法律深度與堅定的辯護精神，盡全力為受害者和家屬爭取最佳結果。

史帝文律師總部地址：曼哈頓百老匯大道（BROADWAY）1261號507室NYC，預約電話：212-481-5275；布碌崙及法拉盛和長島 亦設有辦事處，預約電話：718-423-0448。