近期活動
01月12日（週一）:
●成人與兒童急救、CPR、AED 認證課程
Adult and Pediatric First Aid/CPR
/AED Course with Certification
01/12, 11am - 4pm
Location: 86-07 Broadway, Elmhurst
https://www.queenslibrary.org/
01月13日（週二）:
●免費移民與入籍法律諮詢服務
Free Immigration & Citizenship Legal Clinic
01/13, 10am - 5pm
Location: Virtual
https://www.queenslibrary.org/
01月14日（週三）
●籃球技巧訓練課程
Basketball Skills and Drills
01/14, 3:30pm - 5:30am
Location: 2530 Jerome Ave, Bronx
https://www.nycgovparks.org/
01月15日（週四）
●週四經典電影之夜
Thursday Classic Movie Night
01/15, 6pm – 8pm
Location: Herbert Von King Cultural Arts Center
https://www.nycgovparks.org/
01月16日（週五）
●中階 Excel 密集訓練營
Intermediate Excel Bootcamp
01/16, 1:30pm - 3pm
Location: Central Library
https://www.queenslibrary.org/
01月17日（週六）
●布魯克林大橋歷史導覽健行
The History of the Brooklyn Bridge & Guided Walk
01/17, 10am - 12pm
Location: Brooklyn Bridge Park
https://brooklynbridgepark.org/
01月18日（週日）:
●冬季海岸生態觀察
Winter Shoreline Wildlife Watch
01/18, 1pm - 2pm
Location: Lemon Creek Park
https://www.nycgovparks.org/
