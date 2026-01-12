我的頻道

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

近期活動

紐約訊
01月12日（週一）:

●成人與兒童急救、CPR、AED 認證課程

Adult and Pediatric First Aid/CPR

/AED Course with Certification

01/12, 11am - 4pm

Location: 86-07 Broadway, Elmhurst

https://www.queenslibrary.org/

01月13日（週二）:

●免費移民與入籍法律諮詢服務

Free Immigration & Citizenship Legal Clinic

01/13, 10am - 5pm

Location: Virtual

https://www.queenslibrary.org/

01月14日（週三）

●籃球技巧訓練課程

Basketball Skills and Drills

01/14, 3:30pm - 5:30am

Location: 2530 Jerome Ave, Bronx

https://www.nycgovparks.org/

01月15日（週四）

●週四經典電影之夜

Thursday Classic Movie Night

01/15, 6pm – 8pm

Location: Herbert Von King Cultural Arts Center

https://www.nycgovparks.org/

01月16日（週五）

●中階 Excel 密集訓練營

Intermediate Excel Bootcamp

01/16, 1:30pm - 3pm

Location: Central Library

https://www.queenslibrary.org/

01月17日（週六）

布魯克林大橋歷史導覽健行

The History of the Brooklyn Bridge & Guided Walk

01/17, 10am - 12pm

Location: Brooklyn Bridge Park

https://brooklynbridgepark.org/

01月18日（週日）:

●冬季海岸生態觀察

Winter Shoreline Wildlife Watch

01/18, 1pm - 2pm

Location: Lemon Creek Park

https://www.nycgovparks.org/

男持利器闖布碌崙醫院自殘還企圖傷害病患、保全…警擊斃
長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

