聯合健康保險紐約州基本計劃（The Essential Plan）2026年福利

聯合健康保險 （UnitedHealthcare）致力於為紐約州 居民提供低收費或免費的優質醫療保障。2026年，紐約州基本計劃將為會員帶來更多健康福利和激勵措施。

基本計劃亮點：

每三個月可獲得100美元健康食品及非處方藥（OTC）購物額度，幫助會員輕鬆購買所需健康產品，提升生活品質。

會員完成健康檢查及參與其他健康活動，即可獲得豐厚獎勵，鼓勵大家積極關注自身健康。

基本計劃(Essential Plan)是紐約州為低收入 民眾提供的健康保險計畫。它為符合條件的民眾提供低收費或每月$0保費的全面醫療保障，紐約州基本計劃還包括醫生就診、疫苗接種、處方藥、牙科護理、視力保健（含眼鏡）、緊急護理和住院等多項保障服務。聯合健康保險社區健保計劃透過紐約州衛生局，為低收入人士和家庭提供全面醫療保障，涵蓋兒童健保（Child Health Plus）、政府資助管理式健保（Medicaid Managed Care）及基本健保計劃（The Essential Plan）。

欲知如何申請，歡迎致電聯合健康保險中文熱線1-800-632-6311瞭解更多詳情。聯合健康保險關愛您的健康每一步!請瀏覽網頁www.uhcasian.com。