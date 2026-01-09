1月10日美股/加密貨幣/新一輪財富前瞻講座 紐約法拉盛喜來登酒店舉辦

我的頻道

紐約訊
主講人資深投資專家Wayne Qian
Crazy Live 美股教育平台，1月10日(周六)，下午1點30分(美東時間)，將在紐約法拉盛喜來登酒店舉辦，2026新年展望論壇，主題講座「中美經濟，美股，加密貨幣，華爾街視角，中美資本博弈，新一輪財富周期」缐下學習交流活動，協助投資者在美股與數位資產市場中穩健獲利。為協助華人投資者係統理解2026年前後的宏觀環境與投資方向，聚焦人民幣、房產、股票及區塊鏈趨勢。

本次活動邀請到兩位長期活躍於投資與研究第一線的嘉賓共同主講。主講人資深投資專家Wayne Qian，豐富的華爾街上市公司實戰經驗，專注於美股、選擇權及系統化現金流策略，中國PE 私募基金經理。

朱芳草(Jolin Zhu)曾任中國公募基金資深基金經理，穩定幣作者，擁有15年投資管理經驗，長期研究宏觀週期、貨幣體系與資產定價，並參與穩定幣相關體系研究。其投資風格以穩健、強調穿越週期著稱。

根據介紹，講座內容將涵蓋2026年中美經濟結構性變化、人民幣匯率與美元週期的關鍵節點、中美房地產市場的分化趨勢、美股與中國資產的階段性佈局邏輯，以及區塊鏈和穩定幣在新一代金融體系中的潛在作用。

美股教育平台CrazyLive，在華人投資圈中廣受關注，成為最具影響力的華人投資社群之一， 協助投資者在美股與數位資產市場中穩健獲利。

CrazyLive計畫於2026年啟動OTC粉紅單上市申請，並於2028至2029年實現納斯達克 (NASDAQ)上市為目標，預估融資規模達1,500萬美元。公司負責人Warren王有信心在三年內進入《美國 INC.》雜誌「成長最快五百強公司」榜單。

報名參加講座或了解更多資訊，可電1-888-379-2081，洽Wayne Qian 或 Jolin Zhu 。活動地址135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354(Sheraton LaGuardia East Hotel ), 官網：www.crazylive.ai。

穩定幣作者講員朱芳草(Jolin Zhu)
