紐約訊
01月05日（週一）:

●縫紉社：自由創作時光

Sewing Club: Open Lab

01/05, 10am - 12pm

Location: Central Library

https://www.queenslibrary.org/

01月06日（週二）:

●新年新氣象！2026 健身啟動計畫

A New Year, A New You!

2026 Kick Off to Fitness

01/06, 3pm - 7pm

Location: 232 W. 60th St.

https://www.nycgovparks.org/

01月07日（週三）

●一對一電腦課程

One-on-One Computer Training

01/07, 10:30am - 11:30am

Location: 35-51 81 St., Jackson Heights

https://www.queenslibrary.org/

01月08日（週四）

皇后區農場趣味乾草車！

Queens County Farm Hayrides!

01/08, 1pm – 4pm

Location: Queens Farm Park

https://www.queensfarm.org/

01月09日（週五）

●女孩夢想計畫

Goals 4 Girls

01/09, 3pm - 5:30pm

Location: 85 Bradhurst Ave.

https://nycparks.perfectmind.com/

01月10日（週六）

親子藝術計畫：星空之夜

Family Art Project: Starry Night Sky

01/10, 10am - 1pm

Location: Wave Hill

https://www.wavehill.org/

01月11日（週日）:

●冬季女孩壘球體驗營（6-12歲）

Girl's Winter Softball Clinics (ages 6-12)

01/11, 9am - 12pm

Location: 131-40 Fowler Ave.

https://www.nycgovparks.org/

皇后區 親子

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

專偷ATM、汽車團夥 橫行布碌崙、皇后區
