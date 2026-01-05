近期活動
01月05日（週一）:
●縫紉社：自由創作時光
Sewing Club: Open Lab
01/05, 10am - 12pm
Location: Central Library
https://www.queenslibrary.org/
01月06日（週二）:
●新年新氣象！2026 健身啟動計畫
A New Year, A New You!
2026 Kick Off to Fitness
01/06, 3pm - 7pm
Location: 232 W. 60th St.
https://www.nycgovparks.org/
01月07日（週三）
●一對一電腦課程
One-on-One Computer Training
01/07, 10:30am - 11:30am
Location: 35-51 81 St., Jackson Heights
https://www.queenslibrary.org/
01月08日（週四）
●皇后區農場趣味乾草車！
Queens County Farm Hayrides!
01/08, 1pm – 4pm
Location: Queens Farm Park
https://www.queensfarm.org/
01月09日（週五）
●女孩夢想計畫
Goals 4 Girls
01/09, 3pm - 5:30pm
Location: 85 Bradhurst Ave.
https://nycparks.perfectmind.com/
01月10日（週六）
●親子藝術計畫：星空之夜
Family Art Project: Starry Night Sky
01/10, 10am - 1pm
Location: Wave Hill
https://www.wavehill.org/
01月11日（週日）:
●冬季女孩壘球體驗營（6-12歲）
Girl's Winter Softball Clinics (ages 6-12)
01/11, 9am - 12pm
Location: 131-40 Fowler Ave.
https://www.nycgovparks.org/
上一則
紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母
下一則
FB留言