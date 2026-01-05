我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

美國律師樓幫您最快速解決房客不付房租需將其驅逐

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。
美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。

PICERNO & ASSOCIATES, PLLC. 美國律師樓有最好的律師團隊為您解決房東房客問題， 該律師樓團隊均由紐約州執牌律師親自主理上庭，他們可線上起訴或直接進入法庭遞交檔，房東房客問題將得到最有效和最快速的解決。該律師樓專精：驅逐非法租客，專業精準快速，驅逐地下室房客非法分租，違約欠租多種語言服務。配備華人助理專線，由資深律師出庭，免費預約面談。

美國律師樓表示房客不按時交租對房東會造成很大的困擾，因為房東仍然需要支付各項房屋費用，包括電暖煤氣，維修，房屋貸款保險及稅收等。通常，房東不會立即採取法律程式，希望房客會儘快主動償還支付所欠房租。一拖再拖，這樣事實上對於房東非常不利。美國律師樓強烈主張您提早啟動房東房客法律程式，從長遠的角度來講，房東其實是把自己置於一個更有利的位置。及時果斷地尋求律師說明進行正確的法律程式驅趕房客是刻不容緩的，這樣才能更好的為你減少損失。

而且，選擇哪一種訴訟種類也是非常重要的，因為如果房東對房客沒有展開一個正確的法律程式，這也可能會導致延誤。而在這樣的延誤期間，房客就可以繼續滯留而拒絕支付房租。

美國律師樓的紀錄不言自明，多年來他們已驅逐了許多住戶。即使你的公寓是非法的，比如非法的地下室仍然有辦法可以快速的讓房客離開。該律師樓處理法院的檔也非常的快速，他們瞭解法警驅逐程式可以保證您的案件得到更快的處理。

美國律師樓認為採取強硬，富有攻擊性的驅逐房客是非常重要。同時，聘請一位好的律師100%相信您的案件也是非常重要的。他們最重要的目標是專業，禮貌，尊重所有的客戶並確保房東取得可能得到的最好結果。

美國律師樓不收取任何隱藏費用，我們只收取平價可負擔費用，它包括法庭費用，過程服務費，所有法庭出庭費，和律師工作的費用。

如果您有房東房客的任何疑問，請致電美國律師樓獲取免費諮詢並與專業律師探討您的情況。美國律師樓會耐心的為您解釋完整的房東房客法律程式，完全和真實地向您說明一切細節及情況.

在PICERNO & ASSOCIATES, PLLC，律師樓的律師團隊將提供全方位的律師諮詢及服務，請電1-718-888-9775， 國語經理會全力幫助您。地址：36-40 Main Street, Suite 508, Flushing, NY 11354。

貸款 紐約州 保險

上一則

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

下一則

專偷ATM、汽車團夥 橫行布碌崙、皇后區
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新聞眼／科技戰、輿論戰 美中從地球打到太空

新聞眼／科技戰、輿論戰 美中從地球打到太空
布林肯警告：川普正轉向三極博弈

布林肯警告：川普正轉向三極博弈
慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命
武當山習武15年 美國男子金髮自然變黑髮

武當山習武15年 美國男子金髮自然變黑髮

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班