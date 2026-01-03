台灣頭等獎比賽茶、中國名茶與珍藏老茶 芳茗軒冬季「茶藝茶器文化展」1/11止

我的頻道

紐約訊
芳茗軒推出多款茶葉、茶器與香品禮盒，成為冬季節慶最具文化氣息與溫暖心意的送禮首選。
冬季將至，紐約空氣漸趨靜謐，法拉盛的一處茶香小天地——芳茗軒，再度以一年一度的「茶藝茶器文化展」為城市帶來一抹溫暖。展覽即日起至 2026 年 1 月 11 日 舉行，匯集台灣頭等獎比賽茶、稀有高山茶、中國名茶與珍藏老茶，並展出陶藝名家手作茶器。

走進芳茗軒，宛如踏入冬日溫室。木質桌椅間，客人靜靜端坐，水汽自壺口緩緩升起，茶湯在杯中透亮如一小方日光。芳茗軒表示：「我們挑選的茶，來自多次茶山走訪與茶農的深入交流品茗。」這份謹慎踏實的選茶方式，使芳茗軒長年成為茶友心中足以沈澱淨化身心靈之所。

今年展覽亮點頗多，呈現多款珍稀好茶：

● 台灣頭等獎比賽茶

阿里山高山清香烏龍，香氣高雅、層次細緻，是台灣比賽茶中最受矚目的品項之一。

● 稀有高山茶

阿里山、杉林溪、梨山、大禹嶺等海拔 1,800–2,300 公尺的高山茶，以乾淨清香與明顯山韻著稱，是冬季最受歡迎的節慶禮茶。

● 中國十大茗茶與古樹普洱

龍井、信陽毛尖、武夷岩茶、金駿眉以及廣西六堡、茯磚、雲南古樹普洱等皆完整呈現，展現中國茶的多元風土與深厚底蘊。

● 珍藏老茶

1970–1980 年代老烏龍、柚子老茶、老六堡及三、四十年陳年普洱，茶性溫潤沉穩，是冬日最能暖身、最具深度的慢火佳茗。

展覽同時呈現台灣與中國陶藝家的手作茶器，包括岩礦壺、紫砂壺、青花瓷與柴燒作品。每件茶器皆帶有獨特火痕與製陶者的手感痕跡。

「好茶需要好器物，就像一首好的曲子，用好的樂器彈奏，更能展現它的原本風采。」因此，精緻茶具禮盒也成了許多民眾的新年送禮首選。

展覽期間，芳茗軒提供線上預約品茶： www.fangtea.com/book-online。茶師將依茶友口感偏好、品茶經驗與風味需求，挑選適合的茶款。無論初學者或資深茶友，都能在導飲過程中體驗中國茶文化的底蘊。

為迎接佳節，芳茗軒推出多款節慶限定禮盒：

• 台灣比賽茶禮組（限量）

• 每年茶展珍藏茶禮盒

• 茶葉 × 茶器｜品味典藏款

• 檀香、沉香香品禮盒

一併推出冬季特惠活動：

• 福建手工綠茶買二送一

• 累積購滿 $300：      免費挑選蜜香紅茶或桂花烏龍一款

• 累積購滿 $1,000： 贈送手工汝釉杯一個

• 累積購滿 $1,500： 贈送台灣名家候清源「能鍋炒鍋」

芳茗軒負責人表示：「送茶、送器物、送香品，就是送一份文化、一份健康，也是一份暖暖的心意。」在這座步調快速的城市裡，芳茗軒以一杯茶邀請人們慢下來，重新感受溫度、香氣與心意。今年冬天無論是為自己找一段靜心時光，或為重要的人挑選一份充滿暖意的禮物，芳茗軒的文化展都值得一訪。

芳茗軒地址：36-60 Main St（大樓側面），一樓，Flushing, NY 11354，電話：888-888-0216。

阿里山 法拉盛

