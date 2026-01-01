我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

佛光山紐約道場35週年慶系列活動一 素食品茗「滴水坊」敬請期待

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
提供自然、健康、養生的現代飲食文化體驗的「滴水坊」。
提供自然、健康、養生的現代飲食文化體驗的「滴水坊」。

2026年正值台灣佛光山道場成立60週年暨開山祖師星雲大師百歲誕辰，同時亦為佛光山紐約道場成立35週年。佛光山紐約道場將於2026年舉行一系列的活動，進一步擴大推廣社會正能量，以期從社區到世界，都能祥和自在每一天。2026開年第一歡喜，即佛光山紐約道場的「滴水坊」（Water Drop Teahouse）於1月2日開始提供多樣化素食餐點，目前只先「對內」服務信徒。近期內會擇期「對外」開放，擴大服務社區各界，敬請期待。

台灣佛光山是個菩薩道場，開山祖師星雲大師1949年到台弘法。當時他沒有正式落腳之處，並常無米可炊，忍餓忍飢。之後，大師以德服眾，創建佛光山道場，致力弘揚人間佛教，期許佛光信眾和弟子要先入世後出世，舉凡教育、文化、慈善、醫療等各種利生的事業，都著手積極參與，在做中學習慈悲喜捨的佛教精神和教義。2026年，對佛光山而言是非常殊勝的一年，適逢開山祖師星雲大師百歲誕辰、台灣佛光山道場成立60週年，同時亦為佛光山紐約道場成立35週年，故該紐約道場在住持和護法們的大力支持下，會不定期舉辦多項大型活動，為社區注入更多歡喜祥和的正能量。而開年第一喜，即是讓道場內的「滴水坊」開始在社區生根茁壯。為了提供最完善的精緻素食，「滴水坊」1月2日先跨出第一步「對內」服務信徒，待營運流程反饋都做出亮眼成績後，速會擇期對社區大眾開放，讓食客有最佳的素食享宴。

「滴水坊」之名源自「滴水之恩，湧泉以報」，此是佛光山開山星雲大師一生的座右銘，並期待弟子及善緣大德皆能以報恩的願與行渡人生。大師在創建佛光山的過程中，心感獲得萬千善信無私大願幫助，使第一所道場不但在護持下成立、深耕，並逐步從台灣各地發展成長至全世界各地，傳播慈悲喜捨的大愛力量。而各道場「滴水坊」的設立，在與書坊/文物結合下，皆是希冀以素食妙味和禪茶的體驗，期以休閒、品茗、論道的輕鬆，洗滌塵囂、充實身心靈的內涵。目前紐約「滴水坊」菜單從頭檯小菜至主食、套餐及甜點及手沖咖啡/奶茶及茶飲及冰沙，之後會漸次推出單人小火鍋等，皆是供應時下最受歡迎的餐點，進而提供各界自然、健康、養生的現代飲食文化的優質體驗。

2026年佛光山紐約道場35週年慶系列活動將會陸續一一公告。如需進一步詳情，請親洽： 154-37 Barclay Ave, Flushing, NY 11355 或洽詢專線： (718) 939-8318。

星雲大師 咖啡

上一則

圖輯／新年快樂 紐約時報廣場嗨迎2026 氣溫低到快下雪

下一則

美國味全「包裝新樣貌」繪畫賽 收件延至1月20日
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

向即將消失的歷史致敬…紐約地鐵卡餅乾熱賣

向即將消失的歷史致敬…紐約地鐵卡餅乾熱賣
盧建旺、孟喬內、瑪婷、郭文貴案 2026年紐約最受矚目庭審案

盧建旺、孟喬內、瑪婷、郭文貴案 2026年紐約最受矚目庭審案
生活成本增 紐約創意人數暴跌 損害藝術產業

生活成本增 紐約創意人數暴跌 損害藝術產業
物價飛漲 紐約市「披薩原則」失靈 1片披薩10年漲50%

物價飛漲 紐約市「披薩原則」失靈 1片披薩10年漲50%

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？