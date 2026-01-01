佛光山紐約道場35週年慶系列活動一 素食品茗「滴水坊」敬請期待

提供自然、健康、養生的現代飲食文化體驗的「滴水坊」。

2026年正值台灣佛光山道場成立60週年暨開山祖師星雲大師 百歲誕辰，同時亦為佛光山紐約道場成立35週年。佛光山紐約道場將於2026年舉行一系列的活動，進一步擴大推廣社會正能量，以期從社區到世界，都能祥和自在每一天。2026開年第一歡喜，即佛光山紐約道場的「滴水坊」（Water Drop Teahouse）於1月2日開始提供多樣化素食餐點，目前只先「對內」服務信徒。近期內會擇期「對外」開放，擴大服務社區各界，敬請期待。

台灣佛光山是個菩薩道場，開山祖師星雲大師1949年到台弘法。當時他沒有正式落腳之處，並常無米可炊，忍餓忍飢。之後，大師以德服眾，創建佛光山道場，致力弘揚人間佛教，期許佛光信眾和弟子要先入世後出世，舉凡教育、文化、慈善、醫療等各種利生的事業，都著手積極參與，在做中學習慈悲喜捨的佛教精神和教義。2026年，對佛光山而言是非常殊勝的一年，適逢開山祖師星雲大師百歲誕辰、台灣佛光山道場成立60週年，同時亦為佛光山紐約道場成立35週年，故該紐約道場在住持和護法們的大力支持下，會不定期舉辦多項大型活動，為社區注入更多歡喜祥和的正能量。而開年第一喜，即是讓道場內的「滴水坊」開始在社區生根茁壯。為了提供最完善的精緻素食，「滴水坊」1月2日先跨出第一步「對內」服務信徒，待營運流程反饋都做出亮眼成績後，速會擇期對社區大眾開放，讓食客有最佳的素食享宴。

「滴水坊」之名源自「滴水之恩，湧泉以報」，此是佛光山開山星雲大師一生的座右銘，並期待弟子及善緣大德皆能以報恩的願與行渡人生。大師在創建佛光山的過程中，心感獲得萬千善信無私大願幫助，使第一所道場不但在護持下成立、深耕，並逐步從台灣各地發展成長至全世界各地，傳播慈悲喜捨的大愛力量。而各道場「滴水坊」的設立，在與書坊/文物結合下，皆是希冀以素食妙味和禪茶的體驗，期以休閒、品茗、論道的輕鬆，洗滌塵囂、充實身心靈的內涵。目前紐約「滴水坊」菜單從頭檯小菜至主食、套餐及甜點及手沖咖啡 /奶茶及茶飲及冰沙，之後會漸次推出單人小火鍋等，皆是供應時下最受歡迎的餐點，進而提供各界自然、健康、養生的現代飲食文化的優質體驗。

2026年佛光山紐約道場35週年慶系列活動將會陸續一一公告。如需進一步詳情，請親洽： 154-37 Barclay Ave, Flushing, NY 11355 或洽詢專線： (718) 939-8318。