我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

2026現代Palisade榮獲2025年IIHS 最佳安全首選殊榮

紐約訊
2026現代Palisade三排休旅車,榮獲美國公路安全保險協會2025年度最佳安全首選(TSP)大獎
2026現代Palisade三排休旅車,榮獲美國公路安全保險協會2025年度最佳安全首選(TSP)大獎

2026現代Palisade三排休旅車榮獲美國公路安全保險協會(IIHS)所頒發的2025年度最佳安全首選(TSP)大獎。現代汽車以八項TSP+和兩項TSP評級領先業界。TSP和TSP+獎項旨在表彰各車型類別中安全性最佳的車款。  

北美現代汽車首席安全官Cole Stutz表示：「2026現代Palisade配備了一系列的全新安全科技，包括可選的內置雙攝像頭行車紀錄器、十個安全氣囊、第三排安全帶預緊器和拉力限制器。現代汽車將持續提升我們產品的乘客保護和碰撞避免性能，以保障乘客在各種路況下的安全。」

2026現代Palisade憑藉其先進的安全工程技術和全面的SmartSense駕駛輔助科技，獲得了2025年IIHS最佳安全首選大獎。標準配備包括前方碰撞防避輔助、盲點碰撞警示、安全離車輔助，以及遙控智慧停車輔助等。此外，Palisade配備十個安全氣囊(包含第三排座椅)，所有座椅均配備安全帶預緊器，為乘客保護立下了新標竿。Palisade採用先進高強度鋼所打造的堅固車身結構，在提升碰撞能量吸收的同時，並能有效減輕車身重量。此外，諸如進階後座乘客警示等創新功能也進一步彰顯了現代汽車對乘客安全的重視與承諾。

2025年IIHS最佳安全首選大獎的測試對第二排乘客的安全採用了更嚴格的評估標準。要獲得2025年TSP/TSP+大獎，評選車輛必須要在正面碰撞測試和更新後的側面碰撞測試中獲得「優良」的評級，以及在行人前方碰撞預防評估中獲得「可接受」或「優良」的評級，這項評估衡量車輛在白天和夜間條件下的性能。所有車型都必須配備獲得「可接受」或「優良」評級的頭燈。請至IIHS.org查詢更多獎項評定標準的信息。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的全新現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車850家獨立經銷商，北美現代汽車每年為美國經濟貢獻了201億美元和十九萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

Hyundai Motor America

10550 Talbert Avenue

Fountain Valley, CA 92708

www.HyundaiNews.com

www.HyundaiUSA.com

Hyundai 阿拉巴馬州 加州

上一則

「便利經濟」持續擴張 送貨員比聖誕老人還忙

下一則

皇后區世博地標斥資5000萬重生
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠

川普不挺電動車掀漣漪 LGES出售俄亥俄州電池廠
花旗調升台灣股票投資評級 看好AI「硬」實力

花旗調升台灣股票投資評級 看好AI「硬」實力
起亞、現代防盜缺失 須賠900萬元並維修

起亞、現代防盜缺失 須賠900萬元並維修
史努比伴您同行現代汽車與花生漫畫攜手打造客制化車載顯示器

史努比伴您同行現代汽車與花生漫畫攜手打造客制化車載顯示器

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約一對華人父子上個月在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，在經歷將近一個月的骨肉分離後，父子倆已團聚並很快將被安排遣返回中國。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

2025-12-19 22:15
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單