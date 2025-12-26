2026現代Palisade榮獲2025年IIHS 最佳安全首選殊榮

2026現代Palisade三排休旅車,榮獲美國公路安全保險協會2025年度最佳安全首選(TSP)大獎

2026現代Palisade三排休旅車榮獲美國公路安全保險協會(IIHS)所頒發的2025年度最佳安全首選(TSP)大獎。現代汽車以八項TSP+和兩項TSP評級領先業界。TSP和TSP+獎項旨在表彰各車型類別中安全性最佳的車款。

北美現代汽車首席安全官Cole Stutz表示：「2026現代Palisade配備了一系列的全新安全科技，包括可選的內置雙攝像頭行車紀錄器、十個安全氣囊、第三排安全帶預緊器和拉力限制器。現代汽車將持續提升我們產品的乘客保護和碰撞避免性能，以保障乘客在各種路況下的安全。」

2026現代Palisade憑藉其先進的安全工程技術和全面的SmartSense駕駛輔助科技，獲得了2025年IIHS最佳安全首選大獎。標準配備包括前方碰撞防避輔助、盲點碰撞警示、安全離車輔助，以及遙控智慧停車輔助等。此外，Palisade配備十個安全氣囊(包含第三排座椅)，所有座椅均配備安全帶預緊器，為乘客保護立下了新標竿。Palisade採用先進高強度鋼所打造的堅固車身結構，在提升碰撞能量吸收的同時，並能有效減輕車身重量。此外，諸如進階後座乘客警示等創新功能也進一步彰顯了現代汽車對乘客安全的重視與承諾。

2025年IIHS最佳安全首選大獎的測試對第二排乘客的安全採用了更嚴格的評估標準。要獲得2025年TSP/TSP+大獎，評選車輛必須要在正面碰撞測試和更新後的側面碰撞測試中獲得「優良」的評級，以及在行人前方碰撞預防評估中獲得「可接受」或「優良」的評級，這項評估衡量車輛在白天和夜間條件下的性能。所有車型都必須配備獲得「可接受」或「優良」評級的頭燈。請至IIHS.org查詢更多獎項評定標準的信息。

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州 的北美總部、位於阿拉巴馬州 的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的全新現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車850家獨立經銷商，北美現代汽車每年為美國經濟貢獻了201億美元和十九萬個就業機會。請至www.Hyundai News.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

