IECF國際教育基金會獎助學金優秀學生頒獎典禮

日前，IECF國際教育基金會於紐約長頸辦公室舉行了第八屆IECF獎學金頒獎典禮。本次活動以「助力夢想，點亮未來」為主題，旨在通過籌集資金為紐約市優秀且經濟困難的學生提供支持，幫助他們繼續深造並追逐夢想。

IECF國際教育基金會理事會會長Elizabeth Chen在致詞中表示 ，自2017年底成立國際教育基金會以來 ，她成功匯聚了一批又一批來自中美的企業家與慈善家。多年來，基金會始終堅持舉辦績優學生獎助學金項目，專注於支持華裔 優秀學子追求學術和科學的夢想。轉眼間，IECF國際教育基金會已走過八年的歷程。在這八年中，基金會共同幫助了一百多位青少年實現赴美求學的夢想。這一切成就離不開大家的支持，她深感榮幸和感激。

今天不僅是頒獎典禮的日子，更是IECF理事會團聚交流的重要時刻。各位理事齊聚一堂，共同討論善行義舉，規劃未來的發展，此刻最想表達的心意依然是「感謝」。她衷心感謝可敬的理事們始終如一的信任與支持，使IECF能夠在這八年間蓬勃發展，持續為華裔社區以及族群的未來貢獻力量。

本屆獎助學金項目共選出四名優秀學生，他們分別來自美東地區的四所高校：耶魯大學 (Yale University)、韋爾斯利大學(Wellesley College)、羅格斯大學( Rutger University)以及( Boston College)波士頓 大學。此次獲獎名單包括耶魯大學的彭馨瑤（Denise Peng），她獲得了4000美元的獎學金；韋爾斯利大學的Zhixing Han，獲得 2000美元的獎學金；羅格斯大學的於浩睿（Donal Yuebeaton），獲得2000美元的獎學金；波士頓大學的程敏源（Minyuan Cheng），也獲得了2000美元的獎學金。

在頒獎典禮上，四位獲獎者均發表了致謝辭，感謝主辦方對他們的支持與鼓勵。他們表示，這筆獎學金不僅在財務上為他們提供了幫助，更重要的是促使他們有更多精力專注於學業與科研項目，進一步追求自己的學術與科學夢想。

出席頒獎儀式的有IECF 國際教育基金會Elizabeth Chen理事會長、Peter Wu 常務副會長及多名理事、多名慈善捐款人，以及獲獎學生和家長代表。

Elizabeth Chen也是美國誠億投資集團董事長，其企業是集工業製造、地產開發、文化旅遊、健康產業、金融投資、石油營銷等產業為一體的、跨區域的現代化投資集團。集團總部位於廣西南寧和美國紐約，目前在廣西及美國紐約有多個項目。

IECF 國際教育基金會每年都設有多名美國的大學及中學生頒發獎學金。 2026年度的獎學金報名項目可諮詢516-708-9353，詳情請留意主辦機構官網：www.iecfoundation.org。