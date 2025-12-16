2026年適合每個人輕鬆賺取每日被動收入的方式

全世界人口有70多億，大多數人都很勤奮。但還有相當一部分人連溫飽都吃不上。華爾街 的人似乎沒有盡職盡責，但每天都有新的億萬富翁誕生。這說明瞭一個問題：如果你找到了正確的賺錢方法，你的財富就會倍增增長，即使你很懶惰。那麼賺錢的正確方法在哪裡呢？

金錢是聰明的，總是會聚集在利潤高的地方。想要找到正確的賺錢方式，首先要看清錢都去哪了。 2025年，全球經濟疲軟，局部戰爭不斷，以比特幣 代表的加密貨幣 一次次沖上更高的交易價格。全球的錢都在湧入加密貨幣市場，富人在哪裡賺錢已經一目了然。

當然，哪裡有錢匯聚，哪裡就會形成泡沫。 （其實更多時候，泡沫都是有錢人精心製造的，因為這是最有效的賺錢方式。）所以，看到錢匯聚在哪裡，並不代表你找到了正確的賺錢方式，除非你能找到善於用錢賺錢的人，幫你錢匯聚的地方賺錢。

DCR Mining 的創新業務讓「用錢生錢」不再只限於富人，而是人人都能享受。只要你願意，DCR Mining 只需 100 美元就能幫你開啟「用錢生錢」之旅。

DCR Mining 是誰？

DCR Mining是全球頂尖的比特幣礦機公司，成立於 2019 年，總部位於英國倫敦，全球會員超過400萬。自成立以來，該公司一直專注於比特幣挖礦業務。目前，該公司不僅擁有世界上最先進的比特幣挖礦技術，還部署了世界上最大的算力設施。根據統計，該公司貢獻了全球約 5.0% 的雜湊率。

DCR Mining 的創新業務是什麼？

它是比特幣挖礦的一種創新方式，也就是說參與者不用購買礦機、租用場地、運維礦機、支付能源成本，而是透過向DCR Mining租用一定量的算力，就可以參與比特幣挖礦。 DCR Mining運用專業的金融手段，因應比特幣價格波動、挖出的比特幣數量等各種風險，從比特幣世界賺錢，並以固定的殖利率 回饋給參與者。

DCR Mining 如何確保參與者的回報？

DCR Mining透過創新的算力合約，已獲得了來自全球超過 400 萬人的近 50 億美元的投資資金。這些資金被 DCR Mining 用來部署比特幣算力和比特幣挖礦技術，從而打造出 DCR Mining 全球最大的比特幣算力體系。數據顯示，DCR Mining 目前貢獻了全球約 5.0% 的雜湊率。

以目前比特幣世界每10分鐘產出6.5個比特幣計算，DCR Mining每10分鐘可以賺取0.2275個比特幣，以每比特幣9萬美元的價格計算，這相當於約20475美元現金，24小時約2948400美元，對於DCR Mining來說，每天的收益保證，是參與收益的回報。

如何開始透過DCR Mining賺取每日收益

第 1 步：註冊帳戶

在不到一分鐘的時間內建立您的免費帳戶，並獲得 15 美元的歡迎獎金，您可以作為初始資金每天免費賺取0.6美元的收益。

第 2 步：選擇計劃

多種有利可圖的採礦計劃供您選擇，以滿足您的財務目標。無論您是尋求短期收益還是長期回報，DCR Mining 都能滿足您的需求。

第 3 步：開始賺錢

無需任何管理，看著你的收入成長。每日利潤將自動存入你的帳戶，你可以將利潤提取到您的加密貨幣錢包地址。

透過參與以下合約獲得穩定的被動收入：

【試用合約】：投資額：100 美元，合約期限：2 天，每日收益：4 美元，最終利潤：100 美元 + 8 美元

【Avalon 礦機 A1346-126T】： 投資額：500 美元，合約期間：6 天，每日收益：6 美元，最終利潤：600 美元 + 36 美元 = 636 美元

【Avalon 礦機 A15Pro-221T】：投資額：3000 美元，合約期限：20 天，每日收益：41.1 美元，最終利潤：3000 美元 + 822 美元 = 3822 美元

【比特幣礦機 S21+ Hyd】： 投資額：5000 美元，合約期限：25 天，每日收益：73.5 美元，最終利潤：5000 美元 + 1837.5 美元= 6837.5 美元

【Bitcoin-Miner-S21-XP-Hyd】：投資額：10,000 美元，合約期間：35 天，每日收益：163 美元，最終利潤：10,000 美元 + 5,705 美元 = 15,705 美元

【DCTANK-AW1】：投資金額：50,000 美元，合約期限：43 天，每日收益：925 美元，最終利潤：50,000 美元 + 39,775 美元 = 89,775 美元

購買合約後第二天收益自動記入您的帳戶，當帳戶達到100美元時，您可以選擇提取到您的加密錢包或繼續購買合約賺取更多收益。

合約的算力價值不同，投入的金額和期限不同，收益也不同，更多合約請登入dcrmining.com官網查看

投資案例：

投資金額50000美元，可購買價值50000美元的【DCTANK-AW1】，週期43天，合約日利率為2.28%

購買後您每天可獲得的被動收入金額=$50000*1.85%=$925。

43天後你的本金和收益=$50000+$925*43=$50000+$39975=$89975

如何賺更多的錢

DCR Mining還有另一種賺錢方式：聯盟計劃

邀請您的朋友在DCR Mining上賺錢，您可以獲得他們投資金額3%的現金獎勵，如果您的朋友再次邀請他們的朋友投資，您也可以獲得他們投資金額1.5%的現金獎勵。

例如：您邀請一些朋友在DCR Mining上賺錢，他們投資了1萬美元，您將獲得300美元的現金獎勵。如果您的朋友邀請了更多的人，他們投資了1萬美元，您也將獲得150美元的現金獎勵。

DCR Mining是您在加密貨幣世界中值得信賴的合作夥伴。立即加入並立即開始賺錢！如果您想瞭解更多資訊，請訪問官方網站 https://dcrmining.com 或點擊（下載手機應用程式）

風險提示：本文內容由客戶提供，不代表本報立場，客戶自負文責；投資有風險，請自行謹慎評估。