我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華納兄弟董事會拒絕派拉蒙收購案 稱Netflix案較優

紐時揭美提議歐洲部隊進駐烏克蘭西部 克宮稱可討論

2026年適合每個人輕鬆賺取每日被動收入的方式

【紐約訊】

全世界人口有70多億，大多數人都很勤奮。但還有相當一部分人連溫飽都吃不上。華爾街的人似乎沒有盡職盡責，但每天都有新的億萬富翁誕生。這說明瞭一個問題：如果你找到了正確的賺錢方法，你的財富就會倍增增長，即使你很懶惰。那麼賺錢的正確方法在哪裡呢？

金錢是聰明的，總是會聚集在利潤高的地方。想要找到正確的賺錢方式，首先要看清錢都去哪了。 2025年，全球經濟疲軟，局部戰爭不斷，以比特幣代表的加密貨幣一次次沖上更高的交易價格。全球的錢都在湧入加密貨幣市場，富人在哪裡賺錢已經一目了然。

當然，哪裡有錢匯聚，哪裡就會形成泡沫。 （其實更多時候，泡沫都是有錢人精心製造的，因為這是最有效的賺錢方式。）所以，看到錢匯聚在哪裡，並不代表你找到了正確的賺錢方式，除非你能找到善於用錢賺錢的人，幫你錢匯聚的地方賺錢。

DCR Mining 的創新業務讓「用錢生錢」不再只限於富人，而是人人都能享受。只要你願意，DCR Mining 只需 100 美元就能幫你開啟「用錢生錢」之旅。

DCR Mining 是誰？

DCR Mining是全球頂尖的比特幣礦機公司，成立於 2019 年，總部位於英國倫敦，全球會員超過400萬。自成立以來，該公司一直專注於比特幣挖礦業務。目前，該公司不僅擁有世界上最先進的比特幣挖礦技術，還部署了世界上最大的算力設施。根據統計，該公司貢獻了全球約 5.0% 的雜湊率。

DCR Mining 的創新業務是什麼？

它是比特幣挖礦的一種創新方式，也就是說參與者不用購買礦機、租用場地、運維礦機、支付能源成本，而是透過向DCR Mining租用一定量的算力，就可以參與比特幣挖礦。 DCR Mining運用專業的金融手段，因應比特幣價格波動、挖出的比特幣數量等各種風險，從比特幣世界賺錢，並以固定的殖利率回饋給參與者。

DCR Mining 如何確保參與者的回報？

DCR Mining透過創新的算力合約，已獲得了來自全球超過 400 萬人的近 50 億美元的投資資金。這些資金被 DCR Mining 用來部署比特幣算力和比特幣挖礦技術，從而打造出 DCR Mining 全球最大的比特幣算力體系。數據顯示，DCR Mining 目前貢獻了全球約 5.0% 的雜湊率。

以目前比特幣世界每10分鐘產出6.5個比特幣計算，DCR Mining每10分鐘可以賺取0.2275個比特幣，以每比特幣9萬美元的價格計算，這相當於約20475美元現金，24小時約2948400美元，對於DCR Mining來說，每天的收益保證，是參與收益的回報。

如何開始透過DCR Mining賺取每日收益

第 1 步：註冊帳戶

在不到一分鐘的時間內建立您的免費帳戶，並獲得 15 美元的歡迎獎金，您可以作為初始資金每天免費賺取0.6美元的收益。

第 2 步：選擇計劃

多種有利可圖的採礦計劃供您選擇，以滿足您的財務目標。無論您是尋求短期收益還是長期回報，DCR Mining 都能滿足您的需求。

第 3 步：開始賺錢

無需任何管理，看著你的收入成長。每日利潤將自動存入你的帳戶，你可以將利潤提取到您的加密貨幣錢包地址。

透過參與以下合約獲得穩定的被動收入：

【試用合約】：投資額：100 美元，合約期限：2 天，每日收益：4 美元，最終利潤：100 美元 + 8 美元

【Avalon 礦機 A1346-126T】： 投資額：500 美元，合約期間：6 天，每日收益：6 美元，最終利潤：600 美元 + 36 美元 = 636 美元

【Avalon 礦機 A15Pro-221T】：投資額：3000 美元，合約期限：20 天，每日收益：41.1 美元，最終利潤：3000 美元 + 822 美元 = 3822 美元

【比特幣礦機 S21+ Hyd】： 投資額：5000 美元，合約期限：25 天，每日收益：73.5 美元，最終利潤：5000 美元 + 1837.5 美元= 6837.5 美元

【Bitcoin-Miner-S21-XP-Hyd】：投資額：10,000 美元，合約期間：35 天，每日收益：163 美元，最終利潤：10,000 美元 + 5,705 美元 = 15,705 美元

【DCTANK-AW1】：投資金額：50,000 美元，合約期限：43 天，每日收益：925 美元，最終利潤：50,000 美元 + 39,775 美元 = 89,775 美元

購買合約後第二天收益自動記入您的帳戶，當帳戶達到100美元時，您可以選擇提取到您的加密錢包或繼續購買合約賺取更多收益。

合約的算力價值不同，投入的金額和期限不同，收益也不同，更多合約請登入dcrmining.com官網查看

投資案例：

投資金額50000美元，可購買價值50000美元的【DCTANK-AW1】，週期43天，合約日利率為2.28%

購買後您每天可獲得的被動收入金額=$50000*1.85%=$925。

43天後你的本金和收益=$50000+$925*43=$50000+$39975=$89975

如何賺更多的錢

DCR Mining還有另一種賺錢方式：聯盟計劃

邀請您的朋友在DCR Mining上賺錢，您可以獲得他們投資金額3%的現金獎勵，如果您的朋友再次邀請他們的朋友投資，您也可以獲得他們投資金額1.5%的現金獎勵。

例如：您邀請一些朋友在DCR Mining上賺錢，他們投資了1萬美元，您將獲得300美元的現金獎勵。如果您的朋友邀請了更多的人，他們投資了1萬美元，您也將獲得150美元的現金獎勵。

DCR Mining是您在加密貨幣世界中值得信賴的合作夥伴。立即加入並立即開始賺錢！如果您想瞭解更多資訊，請訪問官方網站 https://dcrmining.com 或點擊（下載手機應用程式）

風險提示：本文內容由客戶提供，不代表本報立場，客戶自負文責；投資有風險，請自行謹慎評估。

比特幣 加密貨幣 殖利率 華爾街

上一則

2026 年如何用錢來賺錢？ DCR Mining 適合所有人（不僅僅是富人）

下一則

投資實用指南：比特幣雲挖礦從註冊到每日收益入帳全流程解析
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18

超人氣

更多 >
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國