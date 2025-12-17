富康醫療(VNS Health) 送出600隻烤雞 予社區傳遞節慶歡樂

華埠市議員馬泰(右二)參與曼哈頓社區中心慶祝活動，向來賓致意並協助分發烤雞。

服務華人社區多年的居家及社區健康非營利組織富康醫療(VNS Health)延續了其備受珍視的節日傳統，在其位於布魯克林 、曼哈頓 和皇后區的社區中心舉辦了三場節日烤雞贈送活動。總共向社區居民，特別是老年人，分發了共600隻免費烤雞—每個地點200隻。

贈送活動分別於12月9日在布魯克林、12月10日在曼哈頓和12月11日在皇后區法拉盛舉行。儘管天氣寒冷，但參與者們都早早來到現場，臉上洋溢著笑容，領取節日餐點，這凸顯了這些活動在節日期間促進人與人之間的聯繫和慰藉的重要性。

在布魯克林，紐約州州眾議員鄭永佳(Lester Chang)以及市議員市議員莊文怡代表社區聯絡員謝霞瓊（Xiaqiong (Joyce) Xie）也到場幫忙，莊議員還向布魯克林社區中心頒發了嘉獎狀。在曼哈頓，華埠市議員馬泰(Christopher Marte）也參與了慶祝活動，他向來賓致意並協助分發雞肉。

「這項活動將節日的溫暖和精神帶給了我們服務的對象—其中許多是老年人，他們可能感到孤獨或在準備飯菜方面面臨挑戰，」富康醫療文化市場發展副總裁連雯珊表示。 “這是一個在節日期間分享慰藉、建立聯繫和感受社區氛圍的機會。”

富康醫療(VNS Health)是一家服務紐約市民超過130年的居家及社區醫療非營利機構，提供量身定制的Medicare Advantage計劃，服務對象包括已持有聯邦醫療保險 (Medicare)的個人、同時持有聯邦醫療保險(Medicare)和醫療補助(Medicaid)的個人以及需要長期護理支持的個人，透過在家庭和社區提供高品質、具有成本效益的醫療保健來改善人們的健康和福祉。

VNS的計劃旨在幫助人們在自己家中生活、養老和康復，並與家人和社區建立連接。正因如此，計劃不僅提供會員現在需要的福利和支援，還能適應他們隨時間而變化的需求。

欲了解富康醫療(VNS Health)的醫療健保計劃可以透過瀏覽網頁:zh.vnshealthplans.org、或致電或親臨鄰近的富康醫療社區中心諮詢，辦公時間為星期一至星期五上午九時至下午五時；曼哈頓華埠勿街7號（212-619-3072）、皇后區法拉盛39大道136-52號（718-321-7695）、布碌崙日落公園8大道5521號（718-477-4733)。