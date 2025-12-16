史努比伴您同行現代汽車與花生漫畫攜手打造客制化車載顯示器

全新可下載的花生漫畫顯示螢幕設計主題

現代汽車公司與花生漫畫(PEANUTSTM)合作，為美國消費者帶來特別的駕駛體驗。從12月1日起，車主將能透過現代汽車推出的全新顯示器設計主題，用最喜歡的花生漫畫角色來克制自己的車輛，主題包括史努比、查理布朗，和他們的朋友們。

現代汽車的顯示螢幕主題功能允許駕駛人自定車輛螢幕，提供了一個讓車內環境個人化的獨特方式。花生漫畫的設計主題以史努比的奇思妙想、復古漫畫美學，和經典美式公路旅行的精神為靈感，打造出充滿活力又令人懷舊的體驗。

花生漫畫的顯示螢幕主題將透過現代汽車Bluelink商城發售(需擁有有效的Bluelink帳號)。購買後，設計主題將透過OTA無限下載方式直接下載到車輛的資訊娛樂系統。下載完成後，設計主題將出現在系統的設定選單中。此功能將率先應用於部分新車型，包括IONIQ 9和全新Palisade。這次趣味十足的合作將尖端汽車科技與全球最具辨識度的流行文化和卡通品牌之一完美結合。

現代汽車的顯示螢幕主題功能可讓駕駛人自定車內體驗的外觀和感覺，從而提升資訊娛樂系統和儀表板的顯示效果。這次與花生漫畫的合作推出了三款專屬主題：

• 史努比的世界：大膽的色彩和鮮明的對比展現了史努比天馬行空的想像力。

• 查理布朗和朋友們：向復古漫畫致敬，柔和的色調讓人想起20世紀50和60年代的報紙連環漫畫。

• 公路旅行：一段奇幻的美國之旅，帶您領略20世紀中期的風情，霓虹燈閃爍，以及經典的公路旅行元素。

花生漫畫顯示螢幕主題的推出代表著現代汽車包含售後階段，持續擴展其數位化功能套件的計畫。配備ccNC互聯汽車導航座艙和無線下載軟件更新功能的車型，將在2025年及之後獲得新的設計主題和高級數位化功能。透過專注於個人化，現代汽車旨在重新定義客戶體驗，提供與駕駛者偏好同步發展的無縫解決方案。

花生漫畫的顯示螢幕設計主題未來將會推廣至更多車型。現代汽車將持續逐步在全球市場進行區域推廣。這種注重個人化的設計概念體現了現代汽車以客戶為中心的創新願景，力求讓每個旅程都如同駕駛者本人一樣獨具特色。

花生漫畫的角色與其相關智慧財產權歸花生漫畫全球公司(Peanuts Worldwide)所有，該公司由WildBrain Ltds持有41%股份，日本索尼音樂娛樂株式會社持有39%股份，以及原作家Charles M. Schulz家族持有20%股份。Schulz於1950年首次將花生漫畫介紹給全世界，當時在七家報紙上連載。自此，查理布朗、史努比，以及其他花生漫畫角色在流行文化中留下了不可磨滅的印記。除了在Apple TV上觀看深受喜愛的花生漫畫節目和特輯之外，世界各地的粉絲還透過數千種產品、主題樂園、文化活動、社群媒體 ，以及傳統與數位漫畫來慶祝花生漫畫的品牌。2018年，花生漫畫與NASA簽署了一項為期多年的太空 法案協議，旨在激發下一代學生對太空探索和科學、技術、工程，和數學(STEM)領域的熱情。

請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人 粉絲俱樂部查詢更多相關資訊。