感恩回饋特備200磅野山參、300磅野生海參 順安堂堅持中藥45年不漲價　回饋社區造福大眾

紐約訊
順安堂45週年,特備200磅野山參、300磅野生海參感恩特價回饋僑胞
紐約華人社區老字號中藥行「順安堂中藥」今年隆重迎來開業45周年的重要里程碑。為感謝僑界及社區民眾長年以來的支持與愛護，順安堂特別舉辦45周年感恩回饋活動，重磅推出珍稀滋補藥材回饋社會，包括限量準備200磅野山參與300磅墨西哥野生海參作為周年慶主打商品，數量有限，賣完為止，消息一出即引發廣大迴響，吸引眾多顧客踴躍前來選購。

順安堂歷經四十五個寒暑春秋，始終秉持「誠信經營、良藥為本、以客為尊」的經營理念，嚴選世界各地優質中藥材，從產地源頭、品種鑑別、倉儲管理到配藥流程皆層層把關，務求讓每一位顧客都能買得安心、喝得放心。多年來，順安堂早已成為紐約華人社區家喻戶曉的中藥/科學中藥名店，顧客橫跨老中青三代，更有許多非華裔顧客慕名而來。

野山參生長於深山自然環境，生長緩慢、採集困難，一向被視為補氣養生的珍貴藥材，在調理體虛、增強體力、改善疲勞等方面深獲肯定。此次順安堂特別準備200磅野山參，數量相當可觀，讓平時難得一見的珍貴藥材能以周年慶方式回饋顧客，十分難得。另一項主打商品為墨西哥野生海參，野生捕撈、品質上乘，富含蛋白質與多種營養成分，是術後調養、產後進補與長期保健的熱門選擇，此次共準備300磅，數量有限，售完即止。

除了周年慶限量回饋外，順安堂最受顧客稱道的，莫過於「中藥45年不漲價」的經營堅持。負責人表示，近年來租金、人工與進貨成本不斷上升，但順安堂仍儘可能自行吸收成本壓力，維持基本常用中藥價格的穩定，「因為我們深知，許多顧客是長期調養，若價格波動過大，勢必增加家庭負擔，我們希望讓養生保健成為人人都負擔得起的日常，而不是少數人的特權。」

多年來，順安堂不僅販售中藥，更提供專業中醫養生諮詢服務，依據不同年齡、體質、季節變化與生活習慣，由經驗豐富的藥師協助抓藥調配，「一人一方」客製化服務，深受顧客好評。不少老顧客表示，順安堂從父母輩吃到下一代，藥材品質始終如一，價錢公道合理，是社區中最值得信賴的中藥行。此外，順安堂中藥亦為臺灣「順天堂」科學中藥之正式代理商，引進國際級現代化製藥技術與嚴格品質管控的濃縮中藥產品，結合傳統中醫理論與現代科學研發，讓中藥服用更安全、更精準、更便利。順天堂科學中藥在原料篩選、有效成分檢測、重金屬與農藥殘留把關等方面皆符合國際標準，深受全球中醫師與臨床專業人士信賴。

花旗參品質決定於年齡及產地。大致而言，年齡愈老者愈好，野山參優於種植參。參齡可由參蘆上的目(生長疤)算出，目數加二就是該參年齡，不論種植參還是野山參算法均同。一般而言，種植參參皮較平滑，質地較硬而重，味較辛苦，彎曲之縱紋較多，偶爾亦有橫紋。野山參常較顯著且細密，質稍鬆脆且輕，味道亦較苦甘，所含之有效成份亦較多且濃。

順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355(喜來登酒店對面)。電話：718-445-2252。

