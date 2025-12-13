長島最新奢華Outlet-Belmont Park Village聖誕節購物 今天開夜市至9PM

長島最新奢華Outlet-Belmont Park Village，聖誕節購物，今天開夜市至9PM

本週六(12月13日)長島 的最新奢華Outlet-Belmont Park Village熱鬧非凡，有音樂表演、聖誕老人到訪、Pret A Manger餅店開兒童手工坊、還有BonBon甜點店的美味甜點，Hundredfold餐廳晚餐最後入座時間9點，精品店開至晚上9時，加熱舒適的戶外座位，讓您盡享夜間購物的愜意時光。送禮的喜悅始於發現的喜悅。請來紐約全新奢華奧特萊斯(Luxury outlet)探索當季精選好物。

Belmont Park Village是北美首家比斯特精品購物村（The Bicester Collection）。是這個歐洲精品Outlet 集團在北美開的第一家，帶來許多時尚歐洲精品品牌，而且這裡的商品許多是正店貨，不是專為Outlet而生產的，可以淘到值得擁有的設計師時尚單品，特別受喜歡購物尋寶的客人歡迎，因為「尋寶本身就是樂趣」，常有驚喜發現。

精品購物村目前進駐的品牌有：AllSaints, Aquazzura, Charles Tyrwhitt, Canali, Coach, Fusalp, Gianvito Rossi, Jacob Coh?n Milano, John Varvatos, Kurt Geiger, Lacoste, Levi’s, L’Occitane, Longchamp, Missoni, Neuhaus, Orlebar Brown, PAIGE, Peserico, Rains, Rene Caovilla, Roberto Cavalli, Samsonite, Solaris, Sunglass Hut, Swarovski, The North Face, Thom Browne, Trina Turk, TUMI, TWP, Valentino, Vivienne Westwood 等等。新店還會陸續開張。

近期開幕的新店：

Gianvito Rossi：以優雅高跟鞋、靴子和配件而聞名，這家新店將義大利 精湛工藝和現代簡約美學帶到格林威治村。

Trina Turk：以印花和色彩為主導的生活風格品牌，以時尚女裝成衣和配件、泳裝、眼鏡、Mr Turk 男裝系列以及家居用品，展現加州 風情。

Canali：Canali 於 1934 年在米蘭郊區創立，85 年來一直是義大利高級訂製服奢華男裝的典範。

Roller Rabbit：這個深受全美大學校園喜愛的時尚生活風格和睡衣品牌，將攜其著名的行動快閃店於 12 月 12 日至 14 日週末期間，在Belmont Park Village限時亮相。

從素食餐廳 Le Botaniste 到法美融合餐廳 Hundredfold Brasserie、Pret A Manger 和 Fiftyfold Boulangerie，這裡的許多餐廳將提供琳瑯滿目的時令甜點。Belmont Park Village是時尚達人們尋找心儀聖誕新年禮物、打造新年夜驚艷造型的理想之地，更能讓您體驗到以遠低於預期價格購得所有心儀之物的滿足感。

Belmont Park Village地理位置優越：近肯尼迪機場，離長島北岸及皇后區、布碌崙僅20分鐘內的車程，曼哈頓賓州車站和中央車站有長島火車可抵達。地址：2601 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003。營業時間週一 – 四: 10 AM – 6 PM / 週五、六: 10 AM – 7 PM / 週日: 11 AM – 6 PM

www.BelmontParkVillage.com and 關注@belmontparkvillage。