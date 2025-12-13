我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

長島最新奢華Outlet-Belmont Park Village聖誕節購物 今天開夜市至9PM

紐約訊
長島最新奢華Outlet-Belmont Park Village，聖誕節購物，今天開夜市至9PM
長島最新奢華Outlet-Belmont Park Village，聖誕節購物，今天開夜市至9PM

本週六(12月13日)長島的最新奢華Outlet-Belmont Park Village熱鬧非凡，有音樂表演、聖誕老人到訪、Pret A Manger餅店開兒童手工坊、還有BonBon甜點店的美味甜點，Hundredfold餐廳晚餐最後入座時間9點，精品店開至晚上9時，加熱舒適的戶外座位，讓您盡享夜間購物的愜意時光。送禮的喜悅始於發現的喜悅。請來紐約全新奢華奧特萊斯(Luxury outlet)探索當季精選好物。

Belmont Park Village是北美首家比斯特精品購物村（The Bicester Collection）。是這個歐洲精品Outlet 集團在北美開的第一家，帶來許多時尚歐洲精品品牌，而且這裡的商品許多是正店貨，不是專為Outlet而生產的，可以淘到值得擁有的設計師時尚單品，特別受喜歡購物尋寶的客人歡迎，因為「尋寶本身就是樂趣」，常有驚喜發現。

精品購物村目前進駐的品牌有：AllSaints, Aquazzura, Charles Tyrwhitt, Canali, Coach, Fusalp, Gianvito Rossi, Jacob Coh?n Milano, John Varvatos, Kurt Geiger, Lacoste, Levi’s, L’Occitane, Longchamp, Missoni, Neuhaus, Orlebar Brown, PAIGE, Peserico, Rains, Rene Caovilla, Roberto Cavalli, Samsonite, Solaris, Sunglass Hut, Swarovski, The North Face, Thom Browne, Trina Turk, TUMI, TWP, Valentino, Vivienne Westwood 等等。新店還會陸續開張。

近期開幕的新店：

Gianvito Rossi：以優雅高跟鞋、靴子和配件而聞名，這家新店將義大利精湛工藝和現代簡約美學帶到格林威治村。

Trina Turk：以印花和色彩為主導的生活風格品牌，以時尚女裝成衣和配件、泳裝、眼鏡、Mr Turk 男裝系列以及家居用品，展現加州風情。

Canali：Canali 於 1934 年在米蘭郊區創立，85 年來一直是義大利高級訂製服奢華男裝的典範。

Roller Rabbit：這個深受全美大學校園喜愛的時尚生活風格和睡衣品牌，將攜其著名的行動快閃店於 12 月 12 日至 14 日週末期間，在Belmont Park Village限時亮相。

從素食餐廳 Le Botaniste 到法美融合餐廳 Hundredfold Brasserie、Pret A Manger 和 Fiftyfold Boulangerie，這裡的許多餐廳將提供琳瑯滿目的時令甜點。Belmont Park Village是時尚達人們尋找心儀聖誕新年禮物、打造新年夜驚艷造型的理想之地，更能讓您體驗到以遠低於預期價格購得所有心儀之物的滿足感。

Belmont Park Village地理位置優越：近肯尼迪機場，離長島北岸及皇后區、布碌崙僅20分鐘內的車程，曼哈頓賓州車站和中央車站有長島火車可抵達。地址：2601 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003。營業時間週一 – 四: 10 AM – 6 PM / 週五、六: 10 AM – 7 PM / 週日: 11 AM – 6 PM

www.BelmontParkVillage.com and 關注@belmontparkvillage。

長島 義大利 加州

上一則

曼哈頓梅西洗手間持刀刺傷遊客 43歲女落網

下一則

法拉盛2基金會 共同追悼梁德銓
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖誕節交換禮物該選什麼？ 他貼1物網大讚：可排前幾名

聖誕節交換禮物該選什麼？ 他貼1物網大讚：可排前幾名
曼哈頓中城第五大道12/14部分封路 變身步行街

曼哈頓中城第五大道12/14部分封路 變身步行街
皮肉錢還是香？成人網紅聖誕節遭禁回家 外婆一聽月收10萬秒變臉

皮肉錢還是香？成人網紅聖誕節遭禁回家 外婆一聽月收10萬秒變臉
長島鎮議員劉巧怡推跨世代交流 以藝術串連老少

長島鎮議員劉巧怡推跨世代交流 以藝術串連老少

熱門新聞

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控