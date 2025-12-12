現代汽車IONIQ 6高性能電動房車 Elantra N房車賽特別車款和CRATER概念車在2025年洛杉磯國際車展隆重亮相

現代汽車的高性能純電動車 IONIQ 6 N在洛杉磯國際車展正式亮相，為現代汽車N品牌在汽車電氣化上設立了一個重要的里程碑。藉由IONIQ 6 N，現代N品牌重新定義了高性能電動車的界限。IONIQ 6 N將於2026年在美國市場限量發售。

現代汽車公司執行副總裁兼汽車研發科技部門總監Manfred Harrer表示：「IONIQ 6 N結合了強大的動力、先進的電池管理、空氣動力學科技，和先進的懸吊系統，完美融合了速度、穩定性，和舒適性，為現代汽車工程豎立了新的標竿。」

精心打造的IONIQ 6 N完美融合了動力、控制，和先進技術，為駕駛人帶來出色的電車體驗。

現代汽車在今年的洛杉磯車展上還推出了全新2026 Elantra N TCR特別車款。這款高性能轎跑車是對現代汽車在IMSA米其林Pilot挑戰賽系列中連續六次獲得房車賽廠商冠軍的致敬之作。Elantra N TCR將源自賽車的性能和美學設計帶到公路上，並提供六速手排變速箱或八素雙離合器變速箱兩種選擇，以滿足不同駕駛愛好者的需求。Elantra N TCR將於2026年第一季限量發售，售價將在上市時公布。

以下為Elantra N TCR特別車款的特色與功能：

• TCR專屬可調式天鵝頸碳纖維尾翼

• TCR專屬輕量化黑色19吋鍛造合金輪圈，專為搭配四活塞單體式前煞車卡鉗而設計

• Alcantara纖維布料包裹的方向盤，頂部中央帶有性能藍色標誌

• N性能鋁合金門檻飾板

• 四活塞單體式煞車卡鉗搭配兩片式前方煞車碟盤

除了IONIQ 6 N和Elantra N TCR車款以外，現代汽車還揭露了CRATER概念探險車。CRATER概念車是一款緊湊型越野休旅車，外觀設計展現了其強大的形能和強悍的越野能力。CRATER的設計靈感源自大自然的極端環境，由位於加州 爾灣的美國現代汽車技術中心構思完成。CRATER概念車秉承了現代汽車XRT的精神，其設計元素體現了IONIQ 5 XRT、Santa Cruz XRT，以及Palisade XRT PRO等現代量產車型所展現的保護性和連結性。

北美現代汽車

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、位於喬治亞州的全新現代汽車集團工廠，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車850家獨立經銷商，北美現代汽車每年為美國經濟貢獻了201億美元和十九萬個就業機會。請至www.Hyundai News.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

Hyundai Motor America

10550 Talbert Avenue

Fountain Valley, CA 92708

www.HyundaiNews.com

www.HyundaiUSA.com