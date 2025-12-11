小頸新世界超市聖誕元旦雙節狂歡 酬賓活動暖心登場

新世界超市小頸店現推出「雙旦狂歡 禮卡充值 10% 加值再加贈好禮」優惠活動，敬請切實把握。

臨近聖誕與元旦佳節，小頸新世界超市（Jmart）推出「聖誕元旦雙節狂歡」酬賓活動，為本地消費者帶來實惠與驚喜。活動自 2025 年 12 月 5 日周五起至 12 月 18 日周四止。凡這期間在小頸店充值指定金額，即可獲得額外贈送金額及實用禮品，讓顧客在歡慶佳節的同時，也能享受精明購物的樂趣。

本次酬賓活動的亮點之一是充值加碼贈送優惠。根據店方公告，凡充值 $500，即可額外獲贈 $50，再送冰紅茶一箱；充值 $1,000，額外贈 $100，再送紅棗或玉米油；充值 $2,000，則額外獲贈 $200再送香米一包。店方特別提醒，所有充值活動僅限於小頸新世界（Jmart）店內有效，且活動內容及贈品將依店方安排有所調整，該店保留最終更改權，恕不另行通知。

本項活動期間，店內裝潢也充滿節日氛圍，從聖誕樹、彩燈到新年吉祥掛飾，每個角落都精心佈置，讓顧客一踏入店內就能感受到濃厚的節日氣息。超市負責人表示：「希望透過活動及佈置，不僅給顧客帶來優惠，也感受到節日的歡樂和溫暖。」此外，為了方便顧客選購，店內特別安排了特價推薦區，提供應景食材與禮品，讓家庭購物更加便利。

不少到店消費的顧客對活動表示讚賞。一位常客張女士表示：「這次活動非常實在，充值就有額外回饋，還有禮品送，非常貼心。我平時就喜歡在這裡採購日常用品，節日活動讓我們全家更有購物的動力。」另一位李先生則說：「香米和紅棗都是我們平常需要的食材，加上充值加碼，真的很划算。」顧客們普遍認為，這樣的節日優惠活動不僅省錢，也增添了過節的氣氛。

小頸新世界超市表示，本次活動不僅是回饋老顧客，也希望吸引更多新顧客體驗小頸店的便利與多樣商品。「我們的目標是讓顧客在節日期間享受購物的樂趣，而不只是單純打折。希望每一位走進小頸新世界的顧客，都能感受到節日的驚喜和溫馨。」新世界超市小頸店在活動期間更加強了服務人員的節日培訓，提供更貼心的購物指引與禮品包裝建議，讓每位顧客的購物體驗更加完整且美好。

由於充值贈禮活動吸引了大批消費者，店方特別呼籲民眾提早到店採購，因為贈品數量有限，先到先得。尤其在聖誕前夕和新年前夕，預計將有更大量顧客前去購物，為了避免等待及錯過優惠，建議顧客及早把握。