美豐銀行完成併購第一IC銀行凝聚亞裔金融力量擴大全美版圖

紐約訊
美豐銀行總行大樓在2018年剪綵開幕，而今併購第一IC銀行後，對社區的金融服務更上一層樓。(記者張蕙燕攝影)
總部位於喬治亞州的美豐銀行控股公司(MetroCity Bankshares, Inc.，NASDAQ: MCBS)正式宣布，已於12月1日完成對第一IC銀行控股公司(First IC Corporation，OTCEM: FIEB)的全額收購。此一重大的合併案，標誌著喬州兩大亞裔銀行正式整合為一體，進一步強化在全美市場、尤其是亞裔社區的金融服務能量。

*合併正式生效 資產達48億元 分行據點擴及八州

根據美豐銀行公告，合併完成後，整體資產規模將達到 48 億元，總貸款 40 億元、總存款 36 億元，在阿拉巴馬州、加州、佛州、喬治亞州、新澤西州、紐約州、德州與維吉尼亞州共設有 30 家全功能分行與兩處貸款辦公室，成為全美成長最快速的亞裔主流金融機構之一。

美豐銀行(Metro City Bank)董事長兼執行長白樂泳(Nack Paek)表示：「第一IC銀行(First IC Bank)與美豐銀行多年來競爭且互相欣賞，如今能夠整合為一個更強大的團隊，將為客戶帶來更全面的金融服務。此合作將大幅提升我們的競爭力與財務彈性，使我們能持續打造最優質的銀行，並為所服務的社區創造更正面的影響。」

*背景：兩大亞裔銀行多年深耕 在喬州並肩發展

美豐銀行與第一IC銀行同樣以喬治亞州Doraville為總部，多年來皆為亞城華韓社區主要的金融支柱。其中，美豐銀行於 2006 年 4 月 4 日創立，以房屋貸款與SBA/USDA中小企業貸款聞名。2017年底遷入位於百福大道(Buford Highway)的新總行大樓，並於2018年4月正式開幕。

截至今年，美豐銀行已在全美開設 20 家分行，包括喬州8家、阿拉巴馬、德州、維吉尼亞、紐約、紐澤西等地，並持續深耕全美亞裔市場。

而第一IC銀行成立於 2000 年，2017年成立第一IC控股公司後正式更名。該行在亞特蘭大都會區擁有六家據點，並積極拓展外州市場，包括 紐約Bay Side、新澤西Palisades Park、德州Carrollton、加州洛杉磯 等分行，並在達拉斯與洛杉磯設立貸款辦公室。截至 2024 年底，第一IC銀行總資產達 12 億元，為亞裔社區重要的地區銀行之一。

華人社區對美豐銀行併購第一IC銀行的反應，均表示合併對亞特蘭大與全美的華裔、韓裔與亞裔社群而言，不僅代表兩大銀行規模的整合，更象徵亞裔金融力量在美國主流金融體系中的地位再度提升，大家都樂觀其成。

美豐銀行總行位於喬州Doraville市的百福大道(Buford Highway...
美豐銀行總行位於喬州Doraville市的百福大道(Buford Highway)上。(記者張蕙燕攝影)

