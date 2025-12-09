2026 健保論壇 12 月 13 日於法拉盛喜來登舉行 全面解析政策新局

我的頻道

健保論壇講座現場(世報資料庫)
健保論壇講座現場(世報資料庫)

面對 2026 年健保政策即將調整，美國健保市場預計將迎來新一波變化。為協助民眾掌握最新資訊，由世界日報（World Journal）主辦的「2026 健保論壇」將於 2025 年 12 月 13 日（週六）在法拉盛喜來登酒店舉行，邀請紐約州健保局（NY State of Health）協辦、聯合健康保險（UnitedHealthcare）贊助及多家社區機構，共同為華人提供最直接的政策解析與資源資訊。

本次活動聚焦於當前最受矚目的健保議題，尤其是關於投保期、2026 年政策調整方向，以及不同族群在白卡、紅藍卡與基本計畫上的申請資格變化。紐約州健保局代表陳敏敏（Min Min Chen）將以官方角度出發，解析年度健保開放期時間表，並逐點說明各健康保險選擇。對於仍在比較計畫、初次投保、或需協助家庭成員選擇保單的民眾而言，這將是掌握第一手資訊的重要機會。

為讓民眾能全面了解可申請的生活與醫療支援資源，紐約華人策劃協會（CPC）與福壽老人中心也將派出專員李凱瑟琳（Catherine Lee）在現場分享 SNAP 糧食券、HEAP 能源援助計畫、NYCHA 公共住房、SCRIE 長者房租凍漲計畫等公共福利的最新申請資訊。對於許多居住在皇后區的長者家庭、低收入民眾及照護者而言，這些福利計畫攸關生活負擔與居住安全，因而備受關注。

聯合健康保險亞裔市場部經理陳紹南（Sunny Chan）將聚焦 2026 年 Medicare（紅藍卡）政策的戰略性調整，從市場趨勢、受益族群與產品變化三大面向分析新政策可能帶來的消費行為轉變，協助從業者預先因應產品設計與長者保險需求的變動；而聯合健康保險社會計畫銷售經理趙黛絲（Daisy Chiu）也將討論最新的保險計劃更新，包括醫療補助計劃 (Medicaid) 和基本計劃 (Essential Plan) 的任何資格更新。由於白卡與基本計畫是許多新移民與中低收入家庭最依賴的健保類型，相關政策細節、收入標準與涵蓋範圍的調整，往往會直接影響社區中的大批民眾，使本場論壇對醫療機構、社福中心與長者服務組織而言更具實務價值。

講座最後由紐約長老會皇后醫院註冊臨床營養師壽嘉璐(Jialu Shou)將帶來健康飲食指南，為民眾提供實用且易落實的營養建議，教導民眾如何吃得更健康。

「2026 健保論壇」將於 12 月 13 日（週六）上午 11 時 30 分至下午 3 時 30 分在法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行（135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354）。座位有限，鼓勵民眾儘早報名參加，以掌握最有價值的健保資訊。活動洽詢與報名專線為 (718) 746-8889 分機 213，亦可掃描活動海報上的二維碼完成報名。

活動報名二維碼
活動報名二維碼

