近期活動
12月08日（週一）:
●浪山冬季樂園
Winter Haven at Wave Hill
12/08, 9am - 4:30pm
Location: Wave Hill
https://www.wavehill.org/
12月09日（週二）:
●提升履歷與求職信影響力課程
Creating Impactful Resumes
and Cover Letters
12/09, 10am - 6pm
Location: 92-25 Rockaway Beach Blvd
https://www.queenslibrary.org/
12月10日（週三）
●籃球技能與訓練
Basketball Skills and Drills
12/10, 3:30pm - 5:30pm
Location: St. James Recreation Center
https://www.nycgovparks.org/
12月11日（週四）
●華盛頓廣場公園點燈儀式
Tree Lighting in Washington Square Park
12/11, 6pm – 7pm
Location: Washington Square Park
https://www.nycgovparks.org/
12月12日（週五）
●冬季奇幻樂園
It's a Winter Wonderland
12/12, 4:30pm - 7pm
Location: 3225 Reservoir Oval East
https://www.nycgovparks.org/
12月13日（週六）
●冬季花環工作坊
Winter Wreath Workshop
12/13, 12pm - 2pm
Location: Randall's Island Park
https://randallsisland.org/
12月14日（週日）:
●哈努卡光明節慶祝活動
Festival of Lights: Chanukah
12/14, 3pm - 4:30pm
Location: Marine Park
https://www.nycgovparks.org/
