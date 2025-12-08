我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

近期活動

紐約訊

12月08日（週一）:

●浪山冬季樂園

Winter Haven at Wave Hill

12/08, 9am - 4:30pm

Location: Wave Hill

https://www.wavehill.org/

12月09日（週二）:

●提升履歷與求職信影響力課程

Creating Impactful Resumes

and Cover Letters

12/09, 10am - 6pm

Location: 92-25 Rockaway Beach Blvd

https://www.queenslibrary.org/

12月10日（週三）

●籃球技能與訓練

Basketball Skills and Drills

12/10, 3:30pm - 5:30pm

Location: St. James Recreation Center

https://www.nycgovparks.org/

12月11日（週四）

●華盛頓廣場公園點燈儀式

Tree Lighting in Washington Square Park

12/11, 6pm – 7pm

Location: Washington Square Park

https://www.nycgovparks.org/

12月12日（週五）

●冬季奇幻樂園

It's a Winter Wonderland

12/12, 4:30pm - 7pm

Location: 3225 Reservoir Oval East

https://www.nycgovparks.org/

12月13日（週六）

●冬季花環工作坊

Winter Wreath Workshop

12/13, 12pm - 2pm

Location: Randall's Island Park

https://randallsisland.org/

12月14日（週日）:

●哈努卡光明節慶祝活動

Festival of Lights: Chanukah

12/14, 3pm - 4:30pm

Location: Marine Park

https://www.nycgovparks.org/

上一則

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

下一則

皇后區海域獲准建天然氣管線 地方反彈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

近期活動

近期活動
庫比蒂諾Vallco購物中心改造工程 明年啟動

庫比蒂諾Vallco購物中心改造工程 明年啟動
近期活動

近期活動
近期活動

近期活動

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人