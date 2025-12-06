168信用卡電腦公司」推出Posalon 一站式美業系統在家就能全方位經營管理店舖

168信用卡電腦公司提供無合同、零刷卡費/手續費、無提前取消費用服務、$25/月等等多項優惠服務都是為許多商家在節省開支同時創造出另些利潤。

北美最大的亞洲信用卡公司之一的「168信用卡電腦公司」深耕社區二十多年，應各界需求，近日再研發推出，從客人預約、開單、收錢到管理店鋪等等，一站式美業系統Posalon，一套系統，兩套運營，無論人在何方，都能全方位經營管理事業。餐飲、美甲、零售、超市等電腦系統，$699(up)，包括電腦一台、印表機一台、錢箱一個。該公司服務全美，價格最優，提供售後保證，和商家一起打拼天下，發展事業。

168信用卡電腦公司此次強推的Posalon 一站式美業系統， 功能包括有：一站式美容軟體，一站式從開單到結帳，操作簡單，其中員工提成、消費、業績；會員積分、充值、獎勵、獎勵兌換等會員互動；電話預約、24小時線上預約、AI 推廣、提醒預約，避免爽約率、自動生日促銷、節日促銷等都在簡單指令的功能內；也就是結合原有的POS美容系統中預約安排、禮品卡和優券、員工傭金按％前、員工傭金、客人自助入住等待名單、訪客預選服務、客戶關係和忠誠、快速尋找會員紀錄與照片、會員自我密碼簽到驗證、會員獨立套餐獨立紀錄+/- ，會員電郵廣告群發等等的多重功能。所以，該系統除了適合指甲、美容行業，亦對健身俱樂部等非常實用。

168信用卡電腦公司一直以最新科技開 發出各種幫助商家成長的經營和管理系統和產品。該公司提供大紐約商號全方位的商業信用卡電腦服務，包括信用卡刷卡、POS電腦管理系統、網站建立、網站點餐、軟體發展、禮品/積分卡、廣告推廣等。該公司POS系統系統可用IPad、Android、Tablet無線點餐，適合速食中日餐奶茶店的堂吃外賣，並有來電顯示號碼及地址、自動輸入地圖、禮品卡會員卡、做帳會計管理等。該公司亦對新老客戶提供免費體驗服務，提供免費的樣版試用(FREE DEMO)，精通各國語言的資深專業客服人員，為商家解決使用上的問題並提供教學。該公司的餐館點餐網站，電腦化、無人手無暇無誤接單下單、接收信用卡，方便客人網上下訂單，減少接單過程中出現的任何錯誤，防止假卡，24小時直接入帳；另可保留客戶資料方便日後推廣，設有特別廣告功能，讓商家利用電郵、短信直接發送新資訊優惠券到新舊客人手中。商家提出的任何需要，該公司都可以專案開發設計特別的軟體，滿足需要。

此外 168信用卡刷卡服務提供最先進的EMV晶片卡保安及假卡保險 ，適用及保障所有餐館、指甲美容店、酒莊、零售商 店、網站、電子商務等。該公司的專業開發團隊，把握時代需求，推出最新全面的電腦管理系統，一機多用；從日常的營業管理、員工管理、客戶管理，到社交管理、廣告管理、電子禮券平臺、預約管理，以及營業、客戶管理、積分、獎勵、充值、生日、節日互動、電子禮券、員工管理、打卡、提成等，一機在手、萬事無憂，讓店主經營企業如虎添翼。

該公司同時推出禮品卡、會員卡、積分卡，適合各行各業，歡迎洽詢更多優惠。168信用卡，電話：888-381-7888、646-703-8888，地址：41-36 College Point Blvd, 2F, Flushing, NY 11355。