我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

抗衰老專家陳惠萍 為您量身訂製Anti-Aging年輕方案

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

抗衰老專家陳惠萍博士以其堅厚的專業知識 / 紮實經驗 / 全套計劃，深受追求美顏的客人青睞。診所更引進了全美頂尖的醫美設備，其中部分儀器在全紐約甚至不到 10 台，吸引了許多來自紐約周邊州份的客人慕名而來。為每位客人量身定制個性化的方案，讓美麗與年輕既自然，持久也留在您的肌膚。

過去，醫美針劑盛行，許多人依賴過度填充，導致臉部「僵化」，輸卻不自然，甚至顯得會感更突兀。現在，漸流趨勢已轉向專屬於自然的 Anti-Aging。透過刺激膠原再生、深層緊緻與自我修復，讓肌膚由內而外恢復彈性與生機。這不僅避免了僵硬與假感，更能保留您獨特的個性美韻。

陳博士會根據每個人的年紀、皮膚老化程度、膚質不同、生活方式與飲食習慣，採取全面性的抗衰管理，包含以下幾種主推 Anti-Aging 核心技術：

RF 射頻電波 (Radiofrequency, RF)

專為亞洲女性常見膠原鬆弛設計的非侵入性緊膚療程。透過精準能量深入加熱真皮層，促進膠原蛋白與彈力纖維新生，改善細紋與鬆弛，增加皮膚彈性。特點是由內而外的緊緻效果，不僅當下能感覺提升，數週內更會持續呈現自然變化。

HIFU (高強度聚焦超聲)

目前主流的非侵入性深層拉提技術。透過高能量超聲波精準聚焦於筋膜層 (SMAS)，直接作用於皮膚深層支撐結構，達到顯著拉提效果。適合臉部下垂、輪廓鬆弛人群，無需動刀恢復快，即可從根源重塑立體緊緻。

黃金微針 (Microneedling RF / Gold RF Microneedling)

結合微針與射頻能量，在表皮創造微小通道，刺激肌膚自我修復，同時將射頻能量傳導至真皮層，促進膠原新生。適合改善毛孔粗大、痘疤、暗沉與粗糙，讓肌膚更光滑細膩、有光澤。

氫離子治療 (Plasma Energy Treatment)

透過高能量氫離子作用於膚層及真皮，能明顯改善細紋、暗沉與膚色不均。這是一個非常有效的抗老療程，非侵入性、無恢復期，更適合顧慮久時間以追求長效效果的客人。

生物材料 (Biostimulatory Agents)

不同於傳統單純填充，這類針劑能協助肌膚的自然修復與再生能力。透過刺激膠原蛋白與彈力蛋白生成，重建皮膚的緊緻與彈性。效果自然持久，可彌補光電與填劑無法達到「表面緊緻」的不足，提供更深層支撐與提升。

Botox 注射

針對動態皺紋（源於重複活動造成的動態紋，如抬頭紋、魚尾紋）。光電或射頻治療只能改善靜態皺紋，無法針對日常肌肉活動造成的紋路。隨著時間推移，肌肉反覆動作會導致靜態紋路生成。Botox 可放鬆過度活動的肌肉，使皺紋減淡；搭配致膠原增生療程效果更佳。Botox 非常安全有效，藥效持續數月，療效消退後可再生性使用，能同時達到「外部緊緻 + 內部支撐」的完整抗老效果。

水光針 (Skin Booster Injection)

促進保濕增長，肌膚會失去水分與彈性，出現乾燥、細紋與暗沉。水光針將玻尿酸及營養成分直接注入真皮層，為年輕肌膚補水與養分，改善乾燥粗糙與膚色暗沉，不僅讓肌膚更水潤細膩、有光澤，更能強化膠原再生。較常見有玻尿酸 RN 針劑，再搭配生物材料或 Botox，更能達到「表層保濕提亮 + 深層抗老支撐」的完整效果。

歡迎預約陳惠萍醫美診所地址：136-33 37th Ave., #4A, Flushing（復興大廈），

預約電話：718-509-6475（醫生說國、粵、英語）；門診時間：週一、二、四、五上午9點至下午5點，週六上午9點至下午3點。

上一則

中國奶茶出海大戰 「卷」到法拉盛

下一則

皇后區萬聖節比賽 多名華裔生獲獲布朗斯丁表揚
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

周杰倫Dior現身大秀V領古銅肌超性感 新專輯發行時間曝光

周杰倫Dior現身大秀V領古銅肌超性感 新專輯發行時間曝光
日系抗衰夜間修護霜 價格親民適合各種膚質

日系抗衰夜間修護霜 價格親民適合各種膚質
趙雅芝露香肩慶生 肌膚光滑網讚「71歲像31歲」

趙雅芝露香肩慶生 肌膚光滑網讚「71歲像31歲」
AnnKaren Spa 舉辦22 週年「洛杉磯美麗私享會」品牌盛典

AnnKaren Spa 舉辦22 週年「洛杉磯美麗私享會」品牌盛典

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型