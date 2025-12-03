紐約黃氏宗親會新一屆職員投票選舉出爐 黃華清高票連任主席

我的頻道

紐約訊
紐約黃氏宗親會新一屆2026職員投票選舉出爐
紐約黃氏宗親會新一屆2026職員投票選舉出爐

紐約黃氏宗親於11/23舉行一年一度的新職員換屆選舉，會中順利產生新一屆(2026)職員，會中黃華清高票連任主席。

眾多宗親從早上開門便前往宗親會投票。下午五時投票結束，由黃國章顧問主持唱票，黃偉靈秘書計票，黃兆儀、德光和勝儀監票。最後結果現任主席華清獲得百分之九十票數榮獲連任，反映大家對黃華清過去近一年接任主席以來的會績有高度認同，希望由他再度帶領紐約黃氏宗親會，拓展會務，服務鄉親。

其他職員黃啟超副主席、中文書記黃樹彬、海文，英文書記黃偉靈與惠光，財政書記黃德光、維珍，核數黃勝儀及庶務國光順利當選。

?隨後連任主席黃華清在金泰酒家設宴招待部分新職員和義工，感謝他們為宗親會的辛勞付出。連任主席黃華清表示，很高興再次高票當選連任宗親會主席，並強調鄉親要團結，堅持反對搞分裂，繼續推動開放黃氏宗親會，壯大會員參與會務的積極性去發展會務。黃華清並拋出「黃氏要進步，兄弟姐妹同心，其利斷金」的普世價值。

宗親會擇日也開放會員唱K娛樂，讓會員們既參加會務，又沉醉在快樂的音樂時光。恭喜所有獲選連任和新職員為宗親會服務。

投票

